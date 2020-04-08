正修科大斥資500萬 添購紅外線熱像儀監測師生體溫
新冠肺炎疫情延燒，大專校院防疫不敢輕心，正修科技大學斥資近500萬採購採購3組紅外線熱像儀與3組門框式溫度感測儀，在三個入口全天候幫師生量體溫，此外也自製茶樹精油殺菌酒精「乾洗手」，保護教職員生上班、上課安全。
因應新型冠狀病毒疫情變化，正修科大斥資採購紅外線熱像儀與門框式溫度感測儀，進行教職員生的體溫量測。其中圖書館大廳除架設紅外線體溫感測儀外，也設置酒精自動噴霧機，另定時進行入館門禁、出館推桿、電腦鍵盤、滑鼠及閱覽桌面的消毒，這段期間暫停校外人士換證入館。
化妝品與時尚彩妝系也調製「茶樹精油殺菌酒精」加入防疫行列，系上師生取市售16公升95%乙醇酒精加入4公升的純水，稀釋成為濃度75%/的乙醇酒精，再加入10克茶樹精油與00克甘油，攪拌均勻分裝至噴霧瓶中，成為不刺鼻又保溼的隨身殺菌酒精。
學校表示，茶樹精油中含有多種醇類，普遍運用於化妝品及保養品中，研究顯示茶樹精油可以抑菌消炎，但高濃度會刺激皮膚，必須小心。
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