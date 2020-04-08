影／小琉球遊客踩踏海龜劣行全都錄 海巡查出要究辦
屏東小琉球是海龜樂園，卻頻傳遭遊客騷擾事件；有網友本月2日在該海域浮潛時，目睹有遊客不僅伸手觸摸海龜，甚至還用腳踩，他將離譜行徑影片PO上網，引發外界撻伐，浮潛業者粉專被灌爆後發出聲明道歉，海巡署要求所轄南部分署第5岸巡隊展開追查，岸巡隊已查得該名遊客相關資料，今天通知當事人到案說明，依違反野生動物保育法究辦。
海巡署南部分署第5岸巡隊說，4月7日晚間於臉書社群張貼的小琉球浮潛影片，潛水遊客疑有觸摸騷擾及腳踩海龜等不當行為，海巡署也接獲民眾檢舉，希望尋獲影片中的遊客，岸巡隊司法小組連夜追查，已查出該名遊客的基本資料，今天通知到案說明。
岸巡隊說，小琉球遊客違法觸摸、騷擾海龜事件時有所聞，近半年來已依違反野生動物保育法送辦多名遊客，包括17歲德國籍少年和2日在花瓶石海域查獲的法籍交換學生；海巡署強調，有鑑於外籍人士愈來愈多，今年初已在浮潛點岸邊入口處，豎立「不得騷擾海龜」的大型英文告示牌，提醒外籍遊客勿觸法。
海巡署說，小琉球地區因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，已是台灣著名保育類海龜棲息地，當地居民更是把海龜視為重要海中瑰寶，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」；另依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；如發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線檢舉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言