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高市民進黨議員開記者會訴諸民意 猛轟議會延會為救韓

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會民進黨議員認為議會程序委員會決議延後開會是為讓市長韓國瑜避開質詢，對市政和市民都有所損傷，今天開記者會訴諸民意。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會民進黨議員認為議會程序委員會決議延後開會是為讓市長韓國瑜避開質詢，對市政和市民都有所損傷，今天開記者會訴諸民意。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會程序委員會昨天決定延後定期大會開議時程，等新冠肺炎疫情趨緩時隨時開大會。6位高雄市民進黨議員今天開記者會指責議會此舉是以防疫之名為市長韓國瑜護航，民進黨將把國民掌握多數的程序委員會所做決議訴諸民意，讓市民看看國民黨如何損及高雄市民的權益。

高雄市議會程序委員會昨天決議，為因應新冠肺炎疫情恐在清明連假後擴散及降低群聚感染風險，決議延後召開第3次定期大會，並等疫情緩和再召開程序委員會決定開會日期；主持程序委員會的副議長陸淑美並強調，只要疫情趨緩，隨時都可以召開大會。

民進黨議員陳致中、李喬如、邱俊憲、黃文益、鄭孟洳、高閔琳今天以「韓國瑜　躲得了議會．躲不了市民」為題開記者會，對程序委員會昨天所做的決議多所批判。

陳致中說，地制法第34條規定，直轄市議會除每屆成立大會外，定期會每6個月開會一次；高雄市議會第3屆第2次定期大會是去年9月開到12月12日，按往例，今年上半年的定期大會是在3月下旬開，可是程序委員會先把定期大會定在4月16日起召開，昨天又決議無限期延會，嚴重損及民意。

李喬如和邱俊憲表示，雖然地制法規定每半年開一次定期大會，如果議會第3次大會在6月開，也是符合地制法規定，但不符地制法精神，因為6月開議，70天後已到8月，又是下一次定期大會開議時程，一來議員無法了解上半年預算執行情形，也沒有太多時間去了解市民對半年來市政推動的意見，這對反映民意有損。

黃文益說，立法院已在開會，台北市議會沒有延後開議，新北市議會雖有延後，可是定了開議日程，像高雄這樣沒有定延會日程的只有花蓮縣議會，這是韓市府和議會多數黨的國民黨不負責任的做法。

邱俊憲拿出市府提送議會待審的議案表示，一延會，所有議案都沒有辦法審議，韓國瑜說市府防疫超前部署，可是昨天送程序委員會的墊付案，都沒有與防疫相關的經費。

民進黨議員一致批議會延後開議是為了在可能進行罷韓投票的6月之前，避免讓韓國瑜到議會備詢。

高雄市議會國民黨團仍強調延後開議，是為了配合中央流行疫情指揮中心對防疫的指示，避免群聚。

韓國瑜 高雄市 疫情

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