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罷免訴訟攻防 韓陣營、罷韓團體互控「搏歹筊」

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聲請停止罷韓投票 高市副市長李四川：依法辦理

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市副市長李四川。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長李四川。記者蔡孟妤／攝影

罷韓第二階連署審查昨宣布過關，高雄市長韓國瑜今委任律師聲請停止執行罷免投票，高雄市副市長李四川上午受訪說，現在市府最重要的是在防疫、防汛，為市民確保財產生命安全，有關政治部分，就依法辦理，及交給市民決定。

李四川響應市府「暖心相守寄未來運動」，上午前往市府四維行政中心附近的東昌早餐店出1萬5千元預購早餐，提供給基層的工程人員與防疫人員領取，勉勵基層人員守護市民辛勞，並現場點名高雄市議員宋立彬、李雅芬及市府工務局長吳明昌等3人接棒響應。李雅芬說，她已想好要找的店家，以她轄區左營在地店家為主，也呼籲更多人一起響應活動。

李四川說，因新冠病毒肺炎疫情持續，國內各行各業都逐步受到影響，尤其嚴重衝擊餐飲、零售與觀光旅業，為要刺激消費，市府發起「暖心運動」，希望帶動社區彼此支持共度難關。

高雄市忠孝國民商圈發展促進會理事長及東昌早餐店負責人蘇孟煌說，感謝市府和商家一起共體時艱，忠孝夜市算社區型夜市，非觀光夜市，雖仍會受影響，但衝擊相對較小，還行有餘力，他宣布要將李四川預購的部分金額捐贈給社福團體，把愛心再傳出，並籲更多人一起加入這項運動。

被問到聲請停止罷韓投票，李四川說，現在市府最重要還是在防疫，包括新冠肺炎、登革熱，還有防汛，市府最重要的就是防疫、防汛，為市民確保財產生命安全，有關政治部分，就依法辦理，並交給市民做決定。

高雄市新聞局長鄭照新今上午說，對於第一階段連署的認定，出現由行政權單方解釋的問題，避免行政權獨大、做出擴張性的解釋，在民主社會，交由相對獨立運作、相對客觀的司法體系來做客觀認定，是對民主社會比較負責任的作法。市府委託律師做相關動作之後，仍將專注在市政和防疫上，專心捍衛市民權益。

李四川 高雄市 夜市

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