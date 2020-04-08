遠距教學禁用ZOOM 高教產：教育部朝令夕改 教學不涉密

教育部通知各級學校禁用遠距視訊會議軟體ZOOM，引起教育界一陣錯愕。高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，試用過許多系統覺得ZOOM系統最上手，也在校園廣為推動，但教育部朝令夕改，且上課的內容應該不具機密性，停用並無必要。

李賢能表示，ZOOM之前也曾列於教育部網站裡推薦的軟體之一，經過評估，工會也覺得這是較易上手的軟體。為了因應停假不停學，已對教師們推出過14梯次的ZOOM課程，培養了300多名的種子教師。因為參加的老師也很踴躍，工會也策畫了第二波的ZOOM教學，這時也只好暫停。

李賢能說，教育部如此是朝令夕改，若是基於保密考量，其實老師上課的內容應也不涉及機密，若因此理由而禁用ZOOM，似乎有些「太過了」。

教師無奈反映，教育部昨天早上的公文，還請使用ZOOM的單位加強密碼等資安管控，但下午就發布停用了，讓老師也覺得有些無所適從。但教育部如此公布，也只能請學校選擇其他系統。高雄市教育局會辦理資訊教育直播系統研習，請有需求的學校參加。