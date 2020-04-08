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考不好要學童自打80耳光 人本：不適任師竟退休應重議

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
人本教育基金會南部辦公室主任張萍表示，高雄市教育局應以程序瑕疵為由，將本案退回學校，並督導該校教評會依《教師法》解聘老師。記者徐如宜／攝影
人本教育基金會南部辦公室主任張萍表示，高雄市教育局應以程序瑕疵為由，將本案退回學校，並督導該校教評會依《教師法》解聘老師。記者徐如宜／攝影

人本教育基金會與高雄市議員議員，今天在高雄市議會舉行「那個要求學生自打耳光的老師，後來怎麼了？」記者會。去年11月高雄市某國小蔡姓社會科教師考試，要求考不好的學生自打耳光，甚至有孩子自摑了80耳光，全班25名學生有22人受罰。人本抨擊教育局未盡督導之責，還讓其退休，應退回教評會重新審議。中山大學教育所副教授陳利銘表示，校園霸凌防治準則應明確定義不當管教及教師霸凌定義，及到底由誰判定？

人本教育基金會南部辦公室主任張萍表示，經追查發現，蔡老師要學生自打耳光的犯行早已行之有年，除了這次受害的22個孩子，過去也有數十學童受到如此對待。去年6月也有一年級家長集體向校長投訴蔡老師不適任，反對蔡老師擔任該班導師。人本質疑當時校長如果依法啟動不適任教師處理程序並解聘，後續就不會再發生這麼多起自打耳光事件。

受害學生家長說，自己是單親媽媽，撫養兩個小孩，孩子先後讓這名老師教過，都碰到過自打耳光的對待，讓一個母親的心中十分不忍。為什麼這樣的老師還可以拿到退休金好好退休？

張萍指出，人本在事發當下立即通報兒虐，但在追蹤了四個多月後，社會局依然沒有依據《兒童及少年福利與權益保障法》開立虐童罰單。人本提出三個訴求：高雄市教育局應以程序瑕疵為由，將本案退回學校，並督導該校教評會依《教師法》解聘老師；高雄市教育局應立即追究校長包庇不適任教師的責任，並依法懲處；高雄市社會局應立即開立兒虐罰單，並依法公告暴力老師的姓名。人本會提供家長提出國賠機制的協助。

高雄市教育局表示，教師要求全班考試成績不佳學生自打嘴巴一事，立即啟動不適任教師調查機制，校方去年12月查證屬實後，對教師記大過一次與記過一次嚴厲處分，該師並今年2月辦理退休離校。社會局也認定該師行為違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第15款規定，將依據同法第97條處新臺幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

教育局表示，由於該師違法處罰學生，導致學生身心受創，校方也立即啟動對學生諮商輔導，持續關心學生在班級生活適應情形。這名老師因身體疾病請假，怕體力精神無法擔任教學工作，在去年12月不適任教師調查機制程序完備後申請退休，已於今年2月辦理退休。

人本指校長於去年6月即曾接獲家長陳情該師不適任，認舷校長有包庇老師。校方澄清接獲家長陳情時，內容非指該師有不適任或違法體罰情事，是要求不要該師接任班導師，並屬意另名原班導師續任；事後校方也尊重家長之意，協調該師有意接任班導師之初，就轉為科任老師。

人本教育基金會舉行「那個要求學生自打耳光的老師，後來怎麼了？」記者會，質疑教師要求考不好的學生自打耳光，不適任教師竟然還順利退休。記者徐如宜／攝影
人本教育基金會舉行「那個要求學生自打耳光的老師，後來怎麼了？」記者會，質疑教師要求考不好的學生自打耳光，不適任教師竟然還順利退休。記者徐如宜／攝影
人本教育基金會舉行「那個要求學生自打耳光的老師，後來怎麼了？」記者會，質疑教師要求考不好的學生自打耳光，不適任教師竟然還順利退休。記者徐如宜／攝影
人本教育基金會舉行「那個要求學生自打耳光的老師，後來怎麼了？」記者會，質疑教師要求考不好的學生自打耳光，不適任教師竟然還順利退休。記者徐如宜／攝影
單親媽媽講到兩個孩子都被老師要求自摑耳光對待，不禁哽咽。記者徐如宜／攝影
單親媽媽講到兩個孩子都被老師要求自摑耳光對待，不禁哽咽。記者徐如宜／攝影

高雄市 教育局 班導師

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