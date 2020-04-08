金門鹿茸酒2.0版升級上市 預估掀起搶購

金門酒廠與金門養鹿協會再度合作，以在地鹿茸為主藥材，研發推出7萬瓶「金門鹿茸酒」，這個2.0版的鹿茸酒，男女皆適飲，採用30度高粱酒，強調口感比起過往推出的鹿茸酒品更加溫和順口，估計會再度掀起一波搶購潮。

金酒公司表示，台灣原生種梅花鹿自1969年就已絕跡，最純種的台灣梅花鹿只有金門才有，除了金門天然無污染的環境外，主要是因為金門屬離島加上戰地政務時期，與外界雜交的機會低，故保有正統梅花鹿之品種；此外，金門的鹿都是吃高粱酒糟，酒糟裡含有豐富的有機物質和營養成分，進而提昇鹿的品質，產出金門頂級鹿茸。

金酒技術副總余泓麟表示，這款酒所使用的主要藥材，是取自金門地區農戶所產的鹿茸，加上傳統中藥配方，強調用料真材實料，經過萃取後加入高粱酒，且所採用的高粱酒濃度為30度，讓口感上更為順口。

金酒公司這次所研發推出的鹿茸酒，容量為0.3L、酒精度為30度，透過與養鹿協會的合作，不僅確保鹿茸的品質及食安性之外，並且強調不論男女皆適合。

金酒公司營業副總曾資文則提到，鹿茸在藥補中是相當尊貴的藥材，視為是營養補給品，能滋補強身、增強體力。今年因新冠肺炎疫情影響，造成大家人心惶惶，現在唯有增強身體的防禦機制及免疫力，才能抵抗病毒。疫情流行期間，除了謹慎小心外，也可喝點金門鹿茸酒滋補一下。

金門鹿茸酒主要經由金門酒廠酒體中心的專業品酒師進行鑒定與把關，精心挑選珍貴鹿茸及酒體，調配完美的比例，以高粱酒及鹿茸淬取液四比一的差度調和，溫和柔順的口感，入口後味蕾散發濃郁紮實的鹿茸藥香，展現出傳統漢方的養生價值，常飲鹿茸酒，亦可達食用鹿茸同等效果。