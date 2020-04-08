快訊

評／立委報案優先受理？警方為民代量身訂做的「特權流程」

快篩15分即知！國衛院、國防醫學院開發新冠肺炎快篩雛形

金門鹿茸酒2.0版升級上市 預估掀起搶購

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門鹿茸酒取自金門地區農戶所產的鹿茸，加上傳統中藥配方，強調用料真材實料。記者蔡家蓁／攝影
金門鹿茸酒取自金門地區農戶所產的鹿茸，加上傳統中藥配方，強調用料真材實料。記者蔡家蓁／攝影

金門酒廠與金門養鹿協會再度合作，以在地鹿茸為主藥材，研發推出7萬瓶「金門鹿茸酒」，這個2.0版的鹿茸酒，男女皆適飲，採用30度高粱酒，強調口感比起過往推出的鹿茸酒品更加溫和順口，估計會再度掀起一波搶購潮。

金酒公司表示，台灣原生種梅花鹿自1969年就已絕跡，最純種的台灣梅花鹿只有金門才有，除了金門天然無污染的環境外，主要是因為金門屬離島加上戰地政務時期，與外界雜交的機會低，故保有正統梅花鹿之品種；此外，金門的鹿都是吃高粱酒糟，酒糟裡含有豐富的有機物質和營養成分，進而提昇鹿的品質，產出金門頂級鹿茸。

金酒技術副總余泓麟表示，這款酒所使用的主要藥材，是取自金門地區農戶所產的鹿茸，加上傳統中藥配方，強調用料真材實料，經過萃取後加入高粱酒，且所採用的高粱酒濃度為30度，讓口感上更為順口。

金酒公司這次所研發推出的鹿茸酒，容量為0.3L、酒精度為30度，透過與養鹿協會的合作，不僅確保鹿茸的品質及食安性之外，並且強調不論男女皆適合。

金酒公司營業副總曾資文則提到，鹿茸在藥補中是相當尊貴的藥材，視為是營養補給品，能滋補強身、增強體力。今年因新冠肺炎疫情影響，造成大家人心惶惶，現在唯有增強身體的防禦機制及免疫力，才能抵抗病毒。疫情流行期間，除了謹慎小心外，也可喝點金門鹿茸酒滋補一下。

金門鹿茸酒主要經由金門酒廠酒體中心的專業品酒師進行鑒定與把關，精心挑選珍貴鹿茸及酒體，調配完美的比例，以高粱酒及鹿茸淬取液四比一的差度調和，溫和柔順的口感，入口後味蕾散發濃郁紮實的鹿茸藥香，展現出傳統漢方的養生價值，常飲鹿茸酒，亦可達食用鹿茸同等效果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒公司營業副總曾資文強力推薦金門鹿茸酒，強調2.0版的酒質更好，但價格不變。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司營業副總曾資文強力推薦金門鹿茸酒，強調2.0版的酒質更好，但價格不變。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠與金門養鹿協會再度合作，以在地鹿茸為主藥材，推出7萬瓶「金門鹿茸酒」。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠與金門養鹿協會再度合作，以在地鹿茸為主藥材，推出7萬瓶「金門鹿茸酒」。記者蔡家蓁／攝影

鹿茸 金門 梅花

延伸閱讀

金門無人機空域變少 議員爭取調整擴大

飛友跳腳！無人機新法上路金門可飛區域縮水

遠航退票申報僅到本月15日 金門縣府籲請鄉親盡速申請

遠航退票申請15日截止 金門縣府籲鄉親速登記

相關新聞

考不好要學童自打80耳光 人本：不適任師竟退休應重議

人本教育基金會與高雄市議員議員，今天在高雄市議會舉行「那個要求學生自打耳光的老師，後來怎麼了？」記者會。去年11月高雄市...

歷史上的這天：B-25超低空突襲 澎湖馬公陷火海

許多朋友都知道：二次大戰時期，位處西太平洋樞紐、連接東北亞、東南亞的臺澎地區，由於身為日本殖民地，不幸被瘋狂的軍國主義捲入太平洋戰爭（1941-1945），而於1944年下旬至1945年8月間，淪為美、日兩強交鋒的戰場，盟機轟炸成了最黑暗的歲月。

Zoom爆資安疑慮 屏東大學：全校都沒用

新冠肺炎全球大流行，視訊會議平台Zoom用戶大增，也遭外界踢爆有資安問題。中央已提醒公部門、學校別用有資安疑慮的視訊軟體...

金門無人機空域變少 議員爭取調整擴大

民用航空法無人機的新制度上月底施行，金門的禁飛區域較舊制前擴大，縣議員董森堡日前正式行文給金門縣政府，研議「金門縣遙控無人機管制原則」，建議擴大飛行場域，調整無人機活動的區域範圍，讓無人機也能在長照救難、文化資產及環境保存等面向發揮效能。縣府說，會再跟軍方與民航局研商是否調整。

抗疫添買氣 建商購千箱鳳梨

高雄鳳梨正值盛產，一名北部不具名李姓建商熱情響應政府防疫振興措施，在高雄市採購1000箱當季鳳梨，合計10公噸，大約有50萬元，將分送到嘉義等地讓公益團體義賣，透過公益義賣，將所得捐贈給弱勢家庭，捐贈新鮮鳳梨給捐血站，為熱血的民眾補充營養。

取代C-Bike…微笑單車2.0 7月1日入高雄

11年前全國首創的高雄市公共腳踏車C-Bike將熄燈，今年7月將由微笑單車營運，全面升級為2.0系統，未來將採設站無需用電的輕樁系統，借還更容易。7月預計先推2800輛車，9月前享前半小時免費優惠。

核3廠大修 原廠技師隔空協助

台電核3廠2號機昨天凌晨起至5月26日展開為期50天的大修，雖是例行性維修，但碰上嚴峻的新冠肺炎疫情，廠方對人員進出採多重防護措施，因歐美國家疫情嚴峻，外國原廠技師也取消來台，以遠端視訊和資料傳輸等科技方式因應，廠方以繃緊神經形容這次的防疫作戰。

國家級警報引發退房潮…景點能不能去 業者盼中央規範

清明連假屏東墾丁大街湧入人潮，中央發出國家級警報，收假後成自主健康管理旅遊警示地，引發一波退房潮。墾丁觀光業處境雪上加霜，屏東縣觀光業者昨天發表聯合聲明向政府喊話，防疫責無旁貸，但「能不能來、是否強制戴口罩，盼政府明確律定規範」，讓業者可以因應，民眾有所依循。

防疫英雄心聲 「忙完不敢回家」

高雄市長韓國瑜近期陸續邀請護理、里幹事、消防、警察人員對談，為防疫無名英雄打氣。扛起載送重任的救護人員，出勤全副武裝，除體力消耗，心理也累積莫大壓力，一天可能有17、18個小時在路程上，忙完不敢回家，深怕將病毒傳染給家人，聽到這番心聲，韓國瑜感動又心疼。

高雄市議會開議存在疫情高風險 綠批：無限期延會違法

高雄市議會程序委員會今天決議，為了防疫，第3次定期大會延後開議，等疫情緩和之後再開程序委員會決定開議日程。程序委員會做此...

飛友跳腳！無人機新法上路金門可飛區域縮水

民用航空法無人機的新制度在上月底施行，金門的禁飛區域較舊制前擴大。縣議員董森堡日前行文給金門縣政府，請縣府研議「金門縣遙...

茄萣戶政事務所傾力協助 「黑戶寶寶」終漂白

一對台、越情侶婚後不到4個月即產下女兒，由於孕期和結婚的月數不符台灣民法規定，無法辦出生登記，小女嬰淪為「黑戶寶寶」長達...

熱門新聞

機師空姐多回台接觸人多 蘆竹居家隔離人數飆高

新北突破400萬人口抽淡水套房 幸運女市民近日完成交屋

影／基隆增3確診 林右昌：境外移入1對夫妻居家檢疫後確診

台中3大自行車道連假破20萬人 未列入11大「警」點

感動變感慨！防疫衝擊恆春 她發千字文引千人共鳴

影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。