屏東縣學校老舊廁所大翻新！4年改562間助學童解內急

屏東縣政府教育出響應「新校園運動」，除補強校舍，更同步更新各校老舊廁所。自2015年至今，已改善屏東縣內110間學校，共計159棟校舍及562間廁所，縣府未來仍會持續改善校園，教育處表示，學生的教育、健康不能省，為學童打造學習的多元環境，從校園空間改善做起。

屏東縣長潘孟安曾聽許多家長反應，陰暗老舊的校園廁所空間，常使小朋友不敢在校上廁所，甚至忍耐一整天到放學回家後，才能排解內急。有鑑於此，積極爭取經費改善校園老舊廁所，

根據屏東縣政府統計，目前已改善屏東縣內110校，其中159棟校舍中，共計562間廁所；就校園廁所從2015年至2016年，先行改善101間，直到2017年至2019年改善間數增加到461間。

屏東縣政府教育處表示，透過素養導向「新校園運動」，以校園空間改造為基礎，為學童打造安全、健康、友善及多元的學習環境，除了學校的教學課程，透過改善校園空間來形塑學童的素養。