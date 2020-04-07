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高雄市議會開議存在疫情高風險 綠批：無限期延會違法

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會程序委員會今在議長室開會後決議，第三次定期大會視新冠肺炎疫情再決定確定開會日程。圖／高雄市議會提供
高雄市議會程序委員會今在議長室開會後決議，第三次定期大會視新冠肺炎疫情再決定確定開會日程。圖／高雄市議會提供

高雄市議會程序委員會今天決議，為了防疫，第3次定期大會延後開議，等疫情緩和之後再開程序委員會決定開議日程。程序委員會做此決議之前，邀請副市長陳雄文、衛生局長林立人說明高雄疫情狀況，陳雄文和林立人強調，只要開會就存在風險，防疫措施必須完備。議會的決議引來綠營批判，立委趙天麟批高雄市議會羞恥心蕩然無存，部分民進黨議員明天還要開記者會繼續抨擊國民黨。

程序委員會開會過程未公開，會後市議會在有關程序委員會討論過程的新聞稿中指出，程序委員會議由副議長陸淑美主持，議會國民黨團總召曾俊傑、議員劉德林、宋立彬、無黨團結聯盟總召朱信強議員等參與討論，程序委員先討論第3次定期大會是否延後開議，程序委員會並邀請陳雄文、林立人說明高雄疫情現況。

陳雄文說，議事廳為封閉式空間及中央空調系統，而且社交距離不夠，對防疫工作為嚴苛挑戰，開議存在疫情高風險；目前光是市府及學校機關等公務人員即有1200人在清明連假前往國家警訊的11處熱門景點，至於有多少市民前往，難以掌握。

曾俊傑、劉德林表示，未來兩星期是疫情發展的關鍵期，市府官員及民意代表都是高風險族群，一旦因開會而感染新冠肺炎，市府和議會的運作恐有癱瘓之虞，所以建議延後開定期大會。

朱信強表示無黨團結聯盟立場持平，是否開大會應以安全為首要考量，希望不要有政治操弄及少一點口水，並且尊重多數人的意見。

民進黨團總召韓賜村和議員陳明澤以程序委員會臨時更改開會地點，從原來的第一會議室改到議長室，議長室沒有錄音和錄影，於是退席抗議。

陸淑美說，議會配合中央疫情指揮中心相關規範進行防疫，只要疫情趨緩，隨時都可以召開大會。

趙天麟在臉書貼文表示，國民黨居多數的高雄市議會程序委員會決議延後開會，並無說明延多久，形同空白授權程序委員會「無限期延會」，創下高雄與台灣首例，高雄市議會的羞恥心蕩然無存。

民進黨籍議員陳致中強調，「無限期延會」100%違法，因為地方制度法第34條白紙黑字寫得很清楚，直轄市議會定期會必須每6個月開會ㄧ次，本屆議會第二會期是去年9月25日到12月12日開，程序委員會作出無限期延會之決議顯已違法。

疫情 高雄市 民進黨

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