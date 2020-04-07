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飛友跳腳！無人機新法上路金門可飛區域縮水

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門目前僅約一半地區可以飛行無人機，縣議員董森堡特別行文請縣府修法。圖／飛友提供
金門目前僅約一半地區可以飛行無人機，縣議員董森堡特別行文請縣府修法。圖／飛友提供

民用航空法無人機的新制度在上月底施行，金門的禁飛區域較舊制前擴大。縣議員董森堡日前行文給金門縣政府，請縣府研議「金門縣遙控無人機管制原則」，建議擴大飛行場域，調整無人機活動的區域範圍，讓無人機也能在長照救難、文化資產及環境保存等面向發揮效能。

近幾年，有越來越多人喜愛玩無人機，飛友越來越多，在網路上也不時可以看到許多的無人機玩家們的精彩空拍作品，董森堡就說，目前金門大概有近百位的飛友，因為金門有很多碉堡、管制區，以前未修法前，禁飛的範圍就很廣，沒想到新法上路後，規定更加嚴格。

金門因為地理位置的重要性，部分地區仍然是屬國防部軍事要塞，劃分較為複雜，僅約一半地區還可以飛行，但新制的範圍比先前增加了1/3。董森堡的服務處最近就收到一些飛行愛好者們的反映陳情，他日前行文給縣府，希望縣府可以向民航局爭取按照維持舊制的禁航區、限航區管制，讓金門的飛友們可以繼續使用無人機。

董森堡認為，金門地區新版禁飛區、限航區的範圍，擴及到了烈嶼地區、金廈水道、金門的西南側海岸等，與舊制的限航區範圍相差甚多，這也是讓飛友反彈比較大的地方。

飛無人機可不是只有娛樂？本身也是飛友的董森堡就說，他曾透過空拍機來協助包括港泰台州號油污、白龍溪畔傾倒脫硫碴等的蒐證，另外此次劃為禁飛的金烈水道，他也曾經協助公部門執行水頭、慈湖海面進行落海協尋，若設為禁飛區，不僅飛友不能操作無人機外，還會有罰則法令，因此無人機管理法的實行對於地區諸多調查研究、急難救助影響很大。

他期盼縣府能夠聽到飛友們的聲音，幫忙向中央反映金門民眾的意見與看法，把增設的禁飛區沿用舊制的範圍，讓飛友們能有更多的飛行空間。

金門縣政府則表示，會與民航局、軍方等單位再協商，針對可飛的範圍進行調整。

金門 空拍機 民航局

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