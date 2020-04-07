茄萣戶政事務所傾力協助 「 黑戶寶寶」終漂白

一對台、越情侶婚後不到4個月即產下女兒，由於孕期和結婚的月數不符台灣民法規定，無法辦出生登記，小女嬰淪為「黑戶寶寶」長達10個多月，後來高雄湖內與茄萣戶政事務所聯手協助，花了近一年時間突破關卡，才讓這名黑戶寶寶成為合法國民。

茄萣戶政所主任歐忠賢表示，湖內區李姓男子從事土木包工行業，去年1月在越南與范女結婚，2月底回台灣辦結婚登記，但新婚妻子范女3月下旬才從越南來台灣，5月就生孩子，孕期並不符合我國民法181至301天的規定，小朋友不能辦出生登記，女嬰於是成了「黑戶寶寶」。

歐說，解套的辦法是范女須向越南政府取得一份單身證明，才可辦女兒的出生登記，不過要回頭向越南政府索取單身證明，不只要花錢還耗費心神，兩人婚後忙於工作，女兒因此淪為10個多月沒有出生證明的「黑戶」。

這起棘手的個案原本由湖內戶政事務所受理，但上個月湖內戶政事務所併入茄萣戶政事務所，才移轉到茄萣所，茄萣所主任歐忠賢啟動行政職權調查，補足證據力，期間多次向外交部及駐外單位請求協助查證，再進行筆錄訪談，取得范女產檢紀錄和女嬰的DNA，做為輔助證明，終於把黑戶寶寶「漂白」。

李姓夫妻到戶政事務所道謝，李男表示，女兒長大後，一定會告訴她這一段淪為「黑戶」的經過。