別再亂丟口罩！高雄檢舉人可獲罰鍰的15％當獎金

為防止新冠傳染性肺炎疫情擴散，高雄市環保局在清明連假後，加強各風景區、觀光老街及各交通轉運站的消毒作業，今天並會同行政院環保署督察總隊南區督察大隊，在高雄火車站、捷運車站及高醫附設中和醫院，宣導新禮貌運動及稽查取締廢棄口罩。環保局表示，歡迎民眾提供足資辨識身分的違規照片或提供清晰可辨的丟棄口罩違規影片，裁罰成功將可獲罰鍰的15%檢舉獎金。

環保局環境衛生管理科表示，今天在高雄醫學大學附設中和醫院執行醫院周邊衛教宣導及聯合稽查，由於高醫院區病患出入管制動線規畫良好，院長侯明鋒院長也參與廢棄口罩不亂丟宣導活動，過程中民眾都能配合將廢棄口罩擲入專用垃圾桶內。

依環保署最新規定，為避免廢棄口罩隨意亂丟造成防疫破口，防疫期間亂丟口罩汙染行為將提高裁罰標準，凡違規亂丟口罩者，自4月起第一次查獲的罰鍰將由原本1200元直接提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元。