聽新聞
test
0:00 / 0:00
別再亂丟口罩！高雄檢舉人可獲罰鍰的15％當獎金
為防止新冠傳染性肺炎疫情擴散，高雄市環保局在清明連假後，加強各風景區、觀光老街及各交通轉運站的消毒作業，今天並會同行政院環保署督察總隊南區督察大隊，在高雄火車站、捷運車站及高醫附設中和醫院，宣導新禮貌運動及稽查取締廢棄口罩。環保局表示，歡迎民眾提供足資辨識身分的違規照片或提供清晰可辨的丟棄口罩違規影片，裁罰成功將可獲罰鍰的15%檢舉獎金。
環保局環境衛生管理科表示，今天在高雄醫學大學附設中和醫院執行醫院周邊衛教宣導及聯合稽查，由於高醫院區病患出入管制動線規畫良好，院長侯明鋒院長也參與廢棄口罩不亂丟宣導活動，過程中民眾都能配合將廢棄口罩擲入專用垃圾桶內。
依環保署最新規定，為避免廢棄口罩隨意亂丟造成防疫破口，防疫期間亂丟口罩汙染行為將提高裁罰標準，凡違規亂丟口罩者，自4月起第一次查獲的罰鍰將由原本1200元直接提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元。
環保局已指派轄區查報人員加強宣導，並稽查醫院、捷運站、火車站、高鐵站及客運站等易遭亂丟口罩場所，一旦查獲民眾有亂丟口罩行為，將不經勸導直接開單告發取締並予以重罰。為達到全民共同監督防疫，環保局也歡迎民眾提供足資辨識身分的違規照片，像是拍攝清晰的違規行為人的車牌號碼，或提供清晰可辨的違規影片，作為環保局裁罰的依據，檢舉者將可獲得罰鍰15%的檢舉獎金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言