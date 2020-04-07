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企業響應高市府振興措施 採購1000箱高雄鳳梨做愛心
因受疫情影響，內外銷買氣低迷，新竹李姓企業家向高雄市農業局訂購1000箱鳳梨為高雄農產增添買氣，藉此拋磚引玉。李姓企業家預備將此批鳳梨分送到花蓮好人會館、台南慈善機構，並提供400箱予嘉義朴子市文化里里長楊旭石公益義賣，義賣所得全數捐給當地弱勢家庭。企業主期望透過這善舉把愛心傳遞給農友，也鼓勵全台企業一同合作協力響應。
高雄市政府提出鳳梨團購的鼓勵配套措施，鼓勵企業向高雄市農產合作社與農會洽購鳳梨，經農業局媒合成功供應鳳梨，市政府將補助每箱10公斤裝的鳳梨，50元的運費折價。
高雄市農業局長吳芳表示，農業局一直以來積極開拓多元通路，透過內外銷分流為高雄農產尋求銷售管道，目前也可在全台3000多家全家便利商店購買到截切鳳梨，用行動支持高雄鳳梨產業，防疫期間推出「高雄首選電商平台」提供民眾便利的農產採購方式，今年3月高雄鳳梨已賣700餘箱、熱銷一貨櫃。
吳芳銘說，全台農產採購方式也釋出大利多，在電商平台內的「台灣農產嘉年華」專區內滿500元送50元、滿1000元送100元，以此類推，高市府公告「高雄市鳳梨銷售運費補助計畫」，鼓勵企業及消費者向高雄市農產合作社與農會團購鳳梨，市府將補助農民團體每箱10公斤裝的鳳梨，50元的運費補貼，穩定末端售價以受惠消費者。
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