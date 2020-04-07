高雄市議會定期大會確定延後開 延到何時？視疫情而定

高雄市議會程序委員會下午開會決定，為因應新冠肺炎疫情恐在清明連假後擴散及降低群聚感染風險，決議延後開第3次定期大會，並等疫情緩和再召開程序委員會決定開會日期；主席副議長陸淑美強調，只要疫情趨緩，隨時都可以召開大會。退出程序委員會的市議會民進黨團聲明不承認此次會議之效力。

高雄市議會程序委員會本預定今天下午2點30分在議會第一會議室開會，但因多位民進黨議員關心是否延後開議之事，要列席旁聽，主席副議長陸淑美不同意非程序委員會議員列席，最後轉移開會地點到議長室，程序委員的民進黨團總召韓賜村和議員代表陳明澤不久退席抗議，程序委員在有過半出席的情況下開會，最後決定為了防疫，要延後開議。，

不過，程序委員會雖決定只要疫情趨緩，隨時都可以召開大會，反而沒有開議期限。市議會原定第3次定期大會本月16日開議。

針對程序委員會的決議，民進黨團聲明不承認此次會議之效力，同時主張1、第三屆第三次定期大會應如期於109年4月16日召開。2、議員質詢順序、發言時間，應恢復比照本屆第一次定期大會之規定，不受發言人次與議會下班時間之限制。