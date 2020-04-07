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杜絕口罩亂丟 屏縣創多國語言宣導

中央社 / 屏東縣7日電
屏東縣政府於4月1日與「社團法人屏東縣好好婦女權益發展協會」合作推出越南、印尼、菲律賓、泰國及英語等5款外語宣導標語，宣導外籍人士不要亂丟口罩。示意圖／Ingimage
屏東縣政府於4月1日與「社團法人屏東縣好好婦女權益發展協會」合作推出越南、印尼、菲律賓、泰國及英語等5款外語宣導標語，宣導外籍人士不要亂丟口罩。示意圖／Ingimage

屏東縣政府為普及環境教育、防堵口罩任意棄置亂象，首創全國以越南、印尼、菲律賓、泰國及英語等5種外語宣導標語，至各大醫院及外籍人士聚集公共場所宣導，獲廣大迴響。

屏東縣這項率先全國以5種語言標語宣導防疫的作為，登外交部國際傳播司外文期刊Taiwan Today。

屏東縣政府於4月1日與「社團法人屏東縣好好婦女權益發展協會」合作推出越南、印尼、菲律賓、泰國及英語等5款外語宣導標語，宣導外籍人士不要亂丟口罩，否則依環保署新公布違反廢棄物清理法裁罰準則，防疫期間（至110年6月30日止）亂丟口罩，第1次裁罰新台幣3600元、第2次處最重罰6000元。

環保人員在清明連假期間，到外籍人士聚集地及縣內各大醫院宣導，環保局人員今天表示，外籍移工原本對於口罩如何處理一知半解，看到使用母語的宣導標語後恍然大悟，拍照轉發給親朋好友，希望能為母國防疫也盡一份心力。

環保局表示，屏東縣境內新住民及外籍移工人口超過3萬5000人，其中以來自東南亞國家為大宗，外語宣導看板及圖卡透過社福、勞工單位及移民署幫忙轉發，希望將訊息傳達給每個新住民及移工周知，進而達成口罩不亂丟。

屏東縣政府 口罩 移工

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