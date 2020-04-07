綠營議員要列席後退席　高市議會程序委員會藍綠過招

高雄市議會程序委員會下午本預定2點30分開會，但因多位民進黨議員要列席旁聽，議員高閔琳一度在臉書直播，主席副議長陸淑美要求非程序委員的議員離場未果，過了3點仍無法開會，3點30分之後程序委員和議會人員從第一會議室換到議長室，議會警衛守住議長室門口，非程序委員的民進黨議員被擋在議長室門口後向議會抗議，稍後民進黨團總召韓賜村、議員陳明澤退出程序委員會。

今天下午要列席程序委員會的議員有民進黨高閔琳、李柏毅、何權峰、邱俊憲、黃文益、黃文志、時代力量林于凱等，程序委員的民進黨議會黨團總召韓賜村、議員陳明澤認為議員都可以列席保安、內政等委員會，議會法規人員解釋並沒有明定非程序委員不能列席程序委員，所以應讓關心要不要延後開議的議員列席。

陸淑美認為程序委員會、紀律委員會等要不要開放非程序委員會列席旁聽，大家如果有不同意見，可以提臨時動議案討論，但今天就讓程序委員開會，包括地制法都有規定參加程序委員會的委員是那些。不過，高閔琳表示，地制法是有定參加程序委員的人員，卻沒有定「不能參加」的人，議員可以列席議會不同的委員會，程序委員會應包含其中。