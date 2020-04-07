屏東霧台山川美景吸客 鄉公所設檢疫站防破口

新冠肺炎疫情重創觀光旅遊業，擁有美麗山川自然景致的原民屏東縣霧台鄉，假日吸引想外出透透氣的民眾，被視為熱門防疫景點，霧台鄉公所4月1日至20日在神山部落出入口執行檢疫措施；鄉公所指出，清明連假每天有上千遊客上山，遊客和族人都要接受量測體溫、填寫健康聲明書後才能入山，雖稍有不便，但大家都了解防疫優先的重要，過程順暢。

霧台鄉長杜正吉表示，神山部落是進入霧台鄉的出入口，為保護遊客和部落族人安全，所有人必須在神山部落配合體溫量測，填寫健康聲明書後才能入山，若有發燒即禁止進入並協助就醫；原規畫在三德檢查站進行檢疫作業，為避免路幅不寬的山路塞車，鄉公所將檢疫地點移至神山部落入口處，未來將視疫情發展滾動調整檢疫工作和時間。

他說，防疫期間不少民眾被疫情悶壞了，霧台鄉對外的台24線交通方便、山野空曠且風光明媚，不少民眾利用連假上山透透氣，探訪99公尺、全國最高的霧台谷川大橋，欣賞色彩繽紛的賞花大道、品嘗清涼可口的神山愛玉；鄉公所也派駐員在神山部落入口處協助指揮交通，幫忙測量體溫，清明連假遊客比平日多出數倍，民眾都能配合，也未發現體溫過高的民眾。