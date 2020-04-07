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遠航退票申報僅到本月15日 金門縣府籲請鄉親盡速申請

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
遠航去年無預警停飛，引起各界高度關注，縣府也派員到機場協助處理相關退票事宜。本報資料照
遠航去年無預警停飛，引起各界高度關注，縣府也派員到機場協助處理相關退票事宜。本報資料照

有購買遠航機票的民眾注意囉！金門縣政府今天表示，因應遠東航空公司停飛，遠航已委託杜孟真律師進行信託財產專戶公告，受理申報登記期間將於4月15日截止，縣府提醒尚未向遠航登記退票的鄉親，務必於截止日前，向遠航辦理退票受理申請，以維護自身權益。

縣府觀光處表示，為協助鄉親加速辦理退票事宜，縣府日前協助鄉親登記退票資料已於去年12月26日全數函送遠航辦理，並向縣府消保官備案，以免求償無門時，縣府能第一時間保護鄉親權利，但因購票給付方式多元(現金、信用卡等) 為求謹慎及避免資料不全日後衍生爭議，縣府請尚未向遠航登記退票的鄉親，務必在截止日前，完成所有程序。

縣府表示，相關遠航退票申請方式，如現金支付、信用卡支付及旅行社購票等及應檢附資料，請依遠航官網(https://www.fat.com.tw)相關說明辦理，且目前因遠航客服人員有限，鄉親撥打客服電話時，請務必耐心等候接通。

而杜律師將於完成受理申報後，製作分配表，分配信託財產，待完成製作分配表後，再予公告退票作業細節及時程。另若有最新的消息，縣府會在金門觀光逗陣行粉絲專頁公佈，有任何疑問，亦可撥打縣府諮詢電話：1950或318823#62723。

目前遠航受理登記管道如下：

1.遠航官網：GOOGLE表單連結：http://reurl.cc/6gM5nV

2.客服電話：4499-567(手機撥打請加區碼02)，受理時間：08:00-17:00(週一至週五，不含假日)

3.傳真電話：(02)2545-5150

4.電子郵件：service@fat.com.tw

5.紙本郵寄申請：臺北市松山區敦化北路405巷123弄5號(信託財產專戶處理小組收)

金門縣政府今天提醒尚未向遠航登記退票之鄉親，務必於4月15日截止日前，向遠航辦理退票受理申請，以維護自身權益。圖／金門縣府提供
金門縣政府今天提醒尚未向遠航登記退票之鄉親，務必於4月15日截止日前，向遠航辦理退票受理申請，以維護自身權益。圖／金門縣府提供

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