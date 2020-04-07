黃捷林于凱無法參加程序委員會 場外反對議會延後開議

高雄市議會今天下午開程序委員會，無法參加程序委員會的時代力量議員林于凱、黃捷在程序委員會開會之前向程序委員會喊話，不要延後定期大會開議日程，同時取消之前的抽籤決定發言順序的規定。

時力只有林于凱和黃捷兩位議員，無法成立黨團，兩人也未加入其他黨團共同運作，因此他們無法參加程序委員會。

程序委員會今天下午要討論的提案中，包括要不要延後開議、之前兩次定期大會議員發言登記抽籤等方式要不要修正、市府那些提案要上程等，市府的提案包括民政局提出的罷免案經費1億墊付案1400多萬元。

林于凱表示，議會如果延後，從4月16日再延後一個月，萬一到5月間疫情沒有趨緩，是不是要再延一個月？這樣一來，年度預算都執行一半了，要如何監督市政？

黃捷則要國民黨不要幫韓國瑜護航，之前的定期大會用抽籤方式決定質詢序，現在面對罷韓第三階段時投票，又要讓韓國瑜避開質詢，讓韓降低存在感，國民黨議員不如幫助韓國瑜面對議會、完美的作答，增加市民對韓的認同感。