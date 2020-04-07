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影/小琉球遊客數跌跌不休 業者這麼想寬心多了
清明連假屏東恆春半島、小琉球爆度假人潮，縣環保局為防堵疫情擴散，墾丁熱門景點全面消毒後，今天針對琉球鄉展開全面消毒，涵蓋公民營交通船碼頭和島內觀光熱點；以往連假人山人海的小琉球，受新冠肺炎疫情和需搭交通船的心理影響，人潮比往年減少一半，業者說，連假首日還算多，隔天直接砍半，第3天掉到快歸零，和墾丁差很大，但得知墾丁被中央「冠名」連假暫勿前往，引爆退訪潮，往好處想，少了外來遊客，慶幸防疫壓力大為減輕。
琉球觀光發展協會理事長洪豪昇指出，早在今年年初，島上清明連假的民宿已訂到8成滿，但隨著新冠肺炎疫情升溫、鑽石公主號染疫消息傳出，業者就陸續接到退訂電話，團客幾乎全都取消，一路退到4月底，五一連假和端午更不用說了，清明連假人潮遠不及墾丁。
業者說，現在登交通船必須量體溫及消毒、搭船全程戴口罩，防疫相對安全，房價是平日價再打折，希望民眾前來小琉球觀光，但沒辦法，大家對搭船都有恐懼感，也因為來小琉球一定要坐船，感覺像是把遊客阻隔海外，連不少島民也取消返鄉掃墓；在疫情嚴峻遊客不敢來的寒冬時刻，業者只有吃老本，但往好處想，少了來源不明的外來遊客，防疫壓力大為減輕，還能開心點。
屏縣府交通旅遊處表示，將持續稽查屏縣境內百餘間合法旅館及民宿實名登記措施實施情形，並檢視房間消毒、額溫量測與動線安排等防疫措施，在疫情趨緩前的每個周末及假期都派員稽查；旅宿業者若未實施實名登記或未保留旅客住宿資料，依法將處1萬至5萬元不等罰款，經勸導未改善者，得連續處罰。
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