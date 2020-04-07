感動變感慨！防疫衝擊恆春 她發千字文引千人共鳴

連假期間大批遊客湧入恆春半島觀光，因無法「保持社交距離」熱議，加上中央疫情指揮中心點名「暫勿前往墾丁」，讓恆春半島連假的尾聲，在網友撻伐聲中結束。此現象無疑是對當地觀光產業造成重創，民眾見狀在地方社團PO網，引起千名網友共鳴。

從事文化工作的李姓女子，連假前造訪恆春半島進行田野調查，原本要分享恆春行的感動，卻因為防疫的負面消息而有所感慨，李女在地方社團PO文表示，「民眾可忍出遊，但業者、恆春半島何其無辜？」

李女在貼文中指出，因清明連假人潮湧入墾丁，一時輿論四起，再加上中央以非正式的法令柔性勸導民眾，配合防疫勿前往墾丁旅遊，讓新聞輿論對不顧疫情嚴峻仍堅持旅遊的民眾進行撻伐，卻使觀光旅遊、餐飲、交通行業等受到直接衝擊。

連假前，李女就觀察到，以旅客作為經濟來源的業者與衍生的從業人員，受疫情影響，衝擊許多在地生意。她認為官方對於旅遊人潮的呼籲，並未有完善的配套措施，替經濟受創的恆春半島紓困。

本次清明連假的負面新聞，恆春半島尤其無辜，她提供SBIR經濟部小型企業創新研發計畫的官網給恆春鄉親，希望在地商家透過自行申請補助案來度過危機。