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延會恐影響罷免預算審查 高市府：會研議籌經費

中央社 / 高雄7日電

高雄市議會藍營擬以新冠肺炎防疫為由，將定期大會延期1個月，綠營議員認為恐影響到辦理罷免案墊付款1億1404萬元的審查。民政局則回應會第二預備金支應或籌措經費辦投票。

高雄市議會國民黨團以考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，擬延後市議會第三次定期大會議開議1個月，但遭到民進黨及時代力量等議員反對，並發表聯合聲明譴責。

民進黨市議員康裕成接受聯訪時批評韓國瑜結合國民黨團操作延會是在逃避議會監督，顯示「不是議員怕新冠肺炎、是韓國瑜害怕總質詢」。她指出，延會恐影響到民政局提出墊付款有關罷免第三屆市長所需經費新台幣1億1404萬元的審查，而成為市府做為「罷韓」案無法執行的藉口。

民進黨市議員高閔琳反對議會延會1個月，她認為，如果真要延後開會，主張要變更議程於開議後讓韓國瑜先接受議員總質詢，勿再像去年他請假參選總統，讓他避過總質詢，致議員無法監督。

對於議會延會「恐無法審查罷免案墊付款」，市府民政局表示，公告罷免成案，以及何時舉行罷免投票是由中選會決定，高雄市配合辦理。民政局不會因為墊付款沒審就無法舉辦罷免投票，市府會改動支第二預備金支應；至於第二預備金動支有上限約5000萬元的限制部分，市府會再研議籌措支應。

市議會下午的程序委員會將討論的討論提綱，還包括議會期間議事廳的人員管制措施及暫停開放旁廳席、市長施政報告，以及議員質詢順序、發言時間。

罷免 韓國瑜 民進黨

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