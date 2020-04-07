7月1日全面升級2.0 高雄市公共自行車借還更容易

高雄市公共自行車7月起，將由微笑單車接手運營，並全面升級為2.0系統，未來將採設站無需用電的輕樁系統，借還更容易，7月預計先推2800輛車，9月前仍享前半小時免費優惠。

「高雄YouBike 2.0公共自行車系統」今上午在市府舉行簽約記者會，由市長韓國瑜、微笑單車股份有限公司執行董事劉麗珠共同主持，宣布7月1日起高雄市公共自行車將全面升級2.0系統。

韓國瑜表示，微笑單車公司隸屬巨大集團（捷安特），不但是台灣之光，更擁有享譽全球之自行車研發與製造技術，及台灣7縣市營運公共自行車系統的豐富經驗。

韓國瑜說，高雄市公共自行車是全台第一座啟用的自行車租賃系統的城市，自民國98年啟用迄今已邁入第11年，租賃站規模達309座，但多數設備已逐漸老舊，服務品質需要改進，因此市府為提供更好的服務品質及提高營運效率，重新公開招商，並由微笑單車股份有限公司得標，也感謝微笑單車公司在高雄擴大招募人力，增加高雄市的就業機會。

交通局長鄭永祥表示，微笑單車將導入最新的「高雄YouBike 2.0公共自行車系統」，輕樁免接電，在有限的都市空間設站更方便，且隨蓋隨用，省去以往租賃站完工後需等待數個月申請用電的困擾。

鄭永祥說，7月起，將先推出2800輛車，等到9月，希望達到5800輛車規模，另9月前仍有前半小時免費優惠。

交通局表示，新站初期會先設在舊站附近，約300多處，7月後舊系統汰除，會再陸續改為新站，預計到明年要設約1千站點。因7月起全面換成新車，舊的系統及車輛將交由環保局處理。

市府表示，環保局民國98年3月1日啟用公共腳踏車租賃系統(CityBike)，原營運合約將於今年6月30日到期，因98年啟用迄今，已超過11年，擴充站點不易、車輛及站體設備老舊亟需更新，市府為整合全市公共運輸系統服務，因此由交通局接手重新公開招標辦理公共自行車業務。

交通局表示，「高雄YouBike 2.0公共自行車系統」，使用者可直接於自行車上太陽能充電智慧車機操作借還功能，一個場站可同時服務多人借還車，民眾不需到中控台排隊；且提供一卡通、悠遊卡靠卡借車及手機QR code掃碼租車2種借車方式，註冊也不再限於單張一卡通或悠遊卡，每人最多可註冊5張，同時自行車具有三段式內變速、直覺式省力調整座墊，讓民眾操作更方便。