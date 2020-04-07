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勞動節墾丁飯店民宿退8成 業者盼防疫明確規定

中央社 / 屏東縣7日電

清明連假墾丁被中央流行疫情指揮中心點名「人潮擁擠，勿再前往」，墾丁觀光業者今天聯合聲明，指勞動節飯店、民宿因此被退房8成，希望政府對旅遊有明確規定，他們好因應。

包括屏東縣觀光協會、屏東縣旅行公會、民宿協會及恆春半島觀光產業聯盟今天在墾丁發表聯合聲明，屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳表示，這次清明連假縣府早有提醒並公布防疫手冊，業者對於防疫也都採高規格應對，遊客對於飯店、民宿和餐廳的防疫沒有爭議，主要是墾丁大街受到爭議。

鄭宜芳說，墾丁大街是開放空間，無法約束遊客行為，希望政府未來對於旅遊能有更明確的防疫規範，如果政府限制不能出遊也沒關係，業者可以不要準備這麼多人力及食材，節省成本。

鄭宜芳表示，清明連假墾丁被中央點名，導致五一勞動節退房率達到8成，一些民宿幾乎被退光。墾丁是個風景好、陽光好及空氣好的地方，絕對值得大家到墾丁，且墾丁不是只有墾丁大街，遊客可以到人潮較少的景點遊玩。

對於墾丁大街，鄭宜芳說，已跟墾丁社區發展協會協調，在防疫期間，把墾丁大街當成一個室內空間，限制遊客量及嚴格要求戴口罩，希望政府能用科技明確規範一個空間裡的人潮數量，業者一定配合。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽也表示，台北捷運站的人潮密度遠高於墾丁大街，但到過墾丁大街等11個景點卻需自主健康管理，未來是不是明確規定室外也要戴上口罩，否則各地對人潮密集擁擠程度實在難以判斷，希望政府更明確規範。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維接受媒體採訪時表示，中央的政策縣府全力配合，在未來的五一勞動節及端午節休假如果中央不能有明確規定讓縣府依循，縣府會訂定類似4日墾丁大街管控人流及要求戴口罩的方法來因應。

墾丁 屏東縣政府 民宿

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