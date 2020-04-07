高市府逾千人去過警示景點 將實施自主健康管理

高雄市政府有1200多位員工到過11處警示景點，高雄市新聞局長鄭捷新說，基本上採自主管理，如出現不舒服，就進行居家上班。

鄭照新說，基本上這些去過景點的人，大部分都是採取自主健康管理，就是戴口罩上班，另外每天要追蹤自己的體溫，除非出現了不舒服的現象，或者是有發燒等，就會進行居家上班。

被問到最近到醫院求診者，已出現有些會說有去過警示景點，如何防止破口？高雄市衛生局長林立人說，中央已經有發布細胞警訊，所有的醫療機構都了解到這樣的情況，所以只要符合中央所定的通報病例的定義，第一線的醫師都會詢問旅遊史及接觸史或群聚或職業相關等四大資訊，只要臨床症狀醫師有所懷疑，就會做後續通報跟採檢的動作，相信醫療機構會提高警覺。

林立人說，中央也在滾動式的做一些新的標準公布，如採檢通報的標準等，所以只要醫師在臨床上有所懷疑，就可以做採檢，當然採檢就必須要通報。