綠批延會躲質詢？ 鄭照新重申：以如期開議為準備

高雄市議會下午將開會討論是否延會，罷韓團體及綠營質疑是要躲避質詢，高雄市新聞局長鄭照新說，市府以如期開議為基準做好準備，但是議會基於自主，根據疫情要做什麼調整，市府基本上都是尊重。

對於議會將討論是否延會，鄭照新上午市政會議後受訪說，市府不斷重申，高雄市政府向高雄市議會報告是基於市政府受到議會監督的職責，所以向議會報告本來就是市政府的職責，市府已經準備好了。但是議會基於自主，內部有關於形式跟議程上的討論，或是要根據疫情做什麼樣的調整，市府基本上都是尊重，但市府是以如期開議為準備，已經準備好要向議會報告。

對於罷韓二階連署可能今天公布結果，鄭照新說，這可能要請教高雄市選委會，高雄市政府並不干涉選委會的運作。