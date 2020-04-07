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高雄市取消街頭藝人標章認證評鑑 延長證照效期1年

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市文化局宣布取消「109年高雄市街頭藝人標章認證評鑑」，並延長原有效證照效期1年。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局宣布取消「109年高雄市街頭藝人標章認證評鑑」，並延長原有效證照效期1年。圖／高雄市文化局提供

因應新冠肺炎疫情，高雄市文化局今天宣布取消舉辦「109年高雄市街頭藝人標章認證評鑑」，並延長原有效證照效期1年。凡持109年到期的街頭藝人證者，都可以展延至110年3月31日，可依現行相關規定進行演出。詳細資訊將公告於高雄市政府文化局官網「最新消息」https://www.khcc.gov.tw/。

高雄市文化局表示，高雄市街頭藝術表演風氣相當興盛，截至今年2月止，共有1056組街頭藝人，其中表演藝術類約占67%有703組、視覺藝術及創意工藝約占33%有353組，在許多觀光景點引人駐足欣賞，是城市重要文化街景。

文化局表示，今年原規畫上、下半年各舉行一次街頭藝人標章認證評鑑，但因突如其來的嚴峻疫情，為配合市府防疫政策，以市民健康為優先，避免群聚感染，所以取消今年高雄市街頭藝人標章認證評鑑，並延長原有效證照效期1年。凡持109年到期的街頭藝人證者，都可以展延至110年3月31日，可依現行相關規定進行演出。110年度認證評鑑相關資訊，預計於110年3月在官網公告。

高雄市文化局宣布取消「109年高雄市街頭藝人標章認證評鑑」，並延長原有效證照效期1年。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局宣布取消「109年高雄市街頭藝人標章認證評鑑」，並延長原有效證照效期1年。圖／高雄市文化局提供

街頭藝人 高雄市 文化局

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