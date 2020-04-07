韓籍檢疫夫妻落跑拒罰喊不公 高市衛生局：一視同仁

一對韓籍夫婦來台觀光，兩人依規定下榻高雄一家旅館接受檢疫14天，卻在期滿前一天違規外出，遭高市衛生局開罰30萬元，結果不但拒罰還落跑，離境前才被攔截。妻子昨天投訴媒體，大呼不公平。高雄市衛生局今天表示，所有裁處程序完備，對本國籍及外國人都一視同仁，沒有商量空間。

依規定，這對韓籍夫婦是2月25日來台，需在旅館接受居家檢疫到3月11日解禁，但兩人10日就外出購物，被舉報後拒簽舉發通知書，衛生局對兩人各開罰15萬，移請行政執行署高雄分署追繳，兩人鬧失聯，至4月2日從桃園機場準備出境時被攔截，但宣稱身上的錢所剩無幾，無力繳交罰款，被安置於北部一間韓國教會，但妻子受罰不甘心，向媒體投訴，「突然開罰讓人無法接受」。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，10日當天12點30分接到旅館檢舉後即前往處理，但兩人相當不配合。11日兩人居家檢疫期滿準備離開旅館時，衛生局也跟這對夫妻面對面溝通，無奈韓籍夫妻仍拒簽。

潘炤穎表示，高市衛生局目前共有81件舉發裁處案成立，面對嚴峻的疫情挑戰，「全民的共識，也不容許我們有任何的妥協及商量的空間」，他強調，對於國人是如此，對於外國人也一視同仁。