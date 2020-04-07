去過11景區 高雄巿府：4月19日是染疫與否關鍵

清明連假過後，陸續有到過墾丁旅遊的民眾因發燒，腸胃道不適等症狀到高雄醫學大學附設中和紀念醫院、小港醫院等院求診，擔心可感染新冠肺炎，高雄市衛生局今早表示，由於疾病都有潛伏期，即便接觸後也會在14天內才陸續顯現症狀，因此自4月5日起到19日才是觀察這波清明連假後續效應的關鍵時刻。

中央流行疫情指揮中心在清明連假期間公布11景區別去，收假過後，即有民眾因發燒、喉嚨痛、腸胃炎等症狀到急診求治，擔心染疫。不過就高雄市衛生局目前掌握的疫情進展，尚未發現連假4天過後，新冠肺炎確診數有量的增加。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，目前沒有量的增加，主要是疾病都有潛伏期，即便民眾與確診者接觸，也是會在14天內才會陸續顯現症狀，因此4月5日到4月19日才是關鍵期，高雄市政府防疫團隊會非常戒慎，執行相關防疫措施。

他也說，由於流行疫期指揮中心日前調整通報標準，將腹瀉及味、嗅覺喪失等症狀表現也條列，常規性腹瀉的患者占相當大的比例，因此就醫人數似較過去還多，不過這部分仍要依據旅遊史及適應症再做研判。

潘炤穎說，高雄有24家指定採檢醫療院所，會依據當下的判斷及胸部X光及理學檢查、旅遊史等，再進入中央流行疫情指揮中心研判的流程，如果確診，即有中央發布。清明連假過後的14天是很關鍵的時期，如果確診過個案真的增多，5月1日連假也許會全部都管制。但高雄市仍會依中央流行疫情指揮中心的指示，機動調整相關防疫策略，並針對高風險場域及高風險族群做明確及即時的匡列，進行必要防疫措施。