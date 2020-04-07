高雄國中職以下校園禁入 大學校園也採實名制謝絕民眾

高雄市高中職以下校園暫停對外開放至5月3日，有連動習慣的民眾轉進大學校園，但高雄市各大學對外界也採取嚴格管制，洽公採實名制，其他人士則一律謝絕。

中山大學校外人士包括貴賓、訪客、遊客或廠商，若需進入場館或洽公，除量體溫外，須登記其姓名、電話及事由才可進入，並填寫「校外人員蒞校洽公登記表」。

高雄科技大學嚴格管制校園進出，建工校區、旗津校區、楠梓校區、第一校區及燕巢校區，僅開放教職員生、洽公人士入內，洽公人士一律量測體溫、填寫基本資料、換押證件，各校區也只開放一至兩個出入口。

國立高雄大學請洽公民眾、包括送貨物流士等，都需先在大門口量體溫後，無異常才能進入。學校校區廣大，有許多民眾會到校區運動，校方表示，基於防疫立場，目前不鼓勵民眾進入校園，可是校園也沒有圍牆，只能儘量道德勸說，但各教學大樓絕對嚴格管制進出，保護學生的衛生安全。

高雄師範大學表示，因應新冠肺炎疫情，學校配合防疫政策，也請附近里長加強對居民宣導，4月7日起除憑證洽公人員外，暫緩校外人士進入校園。有些想運動的民眾被擋在校門口，只好轉去附近的文化中心廣場。