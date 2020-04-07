罷韓案綠營再搬吳斯懷牌 藍營立委與議員分頭拆招

高雄市選委會今天下午將開委員會討論罷免高雄市長韓國瑜的第二階段連署書查並對結果，藍綠預料有效連署書會超過選罷法規定的份數，也開始針對罷韓投票展開攻防，綠營攻勢猛，甚至把總統大選時的「吳斯懷牌」再搬出來，國民黨方面守勢較弱，一方面由立委在立院對中選會提出罷韓連署「偷跑」的適法性，高雄市議會定期大會可能延會，即在罷韓投票之前韓國瑜可以減少被綠營砲轟的機會。

發起罷韓的網路社群「Wecare高雄」、公民割草行動、台灣基進、罷韓案法定發起人陳冠榮等，在高雄市選委會審定二階連署之前，即「設定」藍營會啟動反罷韓計畫，包括利用疫情降低投票率，議會以疫情為由延會，讓韓國瑜再一次規避總質詢，將罷免預算墊付案「非議化」，讓兩黨議會攻防，國民黨並改打「躲避球」，不和罷韓團體直球對決。

公民割草行動把總統大選時民進黨拿出攻擊國民黨的「吳斯懷牌」再搬出來用，以「高雄吳斯懷」為國民黨貼標籤，指國本來應該監督市府官員的議員，卻選擇護航韓國瑜，要將議會定期大會延到5月開議。

國民黨這兩天對罷韓案也有行動，立委陳玉珍、葉毓蘭等在立法院內政委員會針對罷韓團體在韓國瑜就任未滿1年即展開第一階段罷免提議連署，疑有違反選罷法第75條的「就職後一年內不得罷免」規定，要求中選會應不予受理罷免案。

高雄市議會今天下午開程序委員會，國民黨團傾向將本來本月16日要開議的定期大會延後一個月。國民黨團強調，中央流行疫情指揮中心在防疫的前提下，要求室內達100人 或以上的聚會取消，高雄市議會一開議，室內聚集的人數不只100人，因此有延後開會的必要。

國民黨團反擊民進黨和罷韓團體，在此全民防疫的關鍵時刻，大家應該放下政黨歧見，共同防疫度過危機時刻，不要用政治口水打擊防疫工作。