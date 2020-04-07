高雄市公共腳踏車C-bike吹熄燈號 YouBike微笑單車接手

11年前全國首創的高雄市公共腳踏車C-Bike將熄燈，今年7月將由微笑單車營運。高雄市環保局表示，11年來市府投入空汙基金與開發計畫捐贈專戶共6億元營運C-Bike，未來高雄市2.0的公共腳踏車租賃系統，將轉變營運型態改為廠商自負盈虧，現已完成招標工作，新舊系統預計於4至6月無縫移交、全面升級。

高雄市環保局空噪科長黃家俊表示，高雄市在2009年率先全國建置了公共腳踏車租賃系統，全國第一個「都會網絡型」公共腳踏車租賃系統，其他縣市也群起效尤。

租賃站的位置結合通勤與觀光路線，遍布高雄捷運沿線，也聯結腳踏車道系統，建置點包括捷運、機關學校、觀光、住宅、商場及醫療院所等。經過十多年積極推廣，平均每月使用人次由營運初期約1萬餘人，到目前超過40萬人次，每天運量超過1萬2千人次，近三年全年使用人次皆超過450萬。

C-bike也開創多項全台首創服務，包括唯一可以使用4種電子票證、投保騎乘者傷害險，並結合智慧空品感測網於120處租賃站建置空氣品質微型感測系統，建置對環境有感覺的租賃站，提供市民更即時、便利的空氣品質資訊。

黃家俊表示，因為當初的試辦計畫是由環保署補助，所以由環保局承辦，所以與其他縣市都由交通局處搭配捷運與路網承辦不同。高雄市長期營運C-Bike的經費6億元，包括空汙基金4億元、開發計畫捐贈專戶2億元。環保局指出，高雄市的空汙基金有些用於C-Bike，加上前年的冬季空汙期間免費搭乘大眾運輸系統補助等，已經有些阮囊羞澀。

環保局表示，為進一步提昇服務品質並邁向永續經營，市府決議由交通局接棒公共腳踏車業務，結合城市運輸系統擴大營運，現已完成評選招標作業，與微笑單車合作。未來公共腳踏車將納入智慧運輸概念，進化成高雄市2.0的公共腳踏車租賃系統，不論是站體或是車輛之功能都將會全面升級。