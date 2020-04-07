高市府市政會議 下周改視訊連線
新冠肺炎疫情未歇，視訊會議平台Zoom被踢爆有資安問題，引發爭議。高雄市政府表示，下周二市政會議將改成視訊會議，各局處首長在辦公處所視訊。市府視訊會議使用的軟體以美國大廠Cisco公司開發的Webex雲端視訊會議軟體為主，無資安問題。
高雄市新聞局長鄭照新說，上午在市政會議，市長韓國瑜裁示下周二的市政會議，將改成視訊會議線上進行的方式，讓市府各局處首長基本上在自己的辦公地點，以視訊設備的方式，來跟市長及幾位副市長連線，進行線上視訊會議。
鄭照新說，視訊連線基本上是在自己的辦公處所，但詳細的地點會再規畫、聽取專業意見。
高市府表示，目前市府視訊會議使用的軟體以美國大廠Cisco公司開發的Webex雲端視訊會議軟體。另有在評估第二套雲端視訊軟體，為Microsoft開發的Teams，做為備用方案。
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