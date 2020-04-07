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暖！義籍神父求救 台灣2萬人報恩…6天捐1.2億

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回饋義籍神父行醫照顧澎湖 賴峰偉捐5萬元

中央社 / 澎湖7日電

為回饋天主教靈醫會神父們奉獻一生照顧澎湖鄉親健康，澎湖縣長賴峰偉昨天捐款5萬元購買防疫物資幫助義大利，全體縣府主管同步響應，向新冠肺炎疫情重災區的義大利伸出援手。

賴峰偉表示，早在兒時天主教靈醫會就在澎湖設立惠民醫院，多位義大利籍神父長期為澎湖弱勢族群提供妥適醫療照護及療養居住場所，守護偏遠醫療。如今在這艱困時刻，期待更多民眾、企業拋磚引玉，給予義大利必要援助，讓需要的人感受到溫暖。

賴峰偉說，在自己第一任縣長任內，民國90年11月在馬公市設立一座紀念義籍神父何義士雕像，這位被澎湖人稱為「騎著腳踏車的大鬍子醫師」，本著溫暖和慈悲為懷的愛心，在澎湖行醫20餘年，如今換我們伸出溫暖的手，援助義大利度過災疫。

1953年天主教靈醫會羅德信神父，從義大利遠渡重洋來到貧瘠的澎湖傳道，目睹醫療資源匱乏，秉持服務病患的理念與博愛精神，在澎湖行醫濟世，自此為澎湖與義大利結下深厚淵源。

而賴峰偉提到的神父何義士，在1958年來到靈醫會設在澎湖的馬公惠民醫院服務，從此在澎湖度過31年的歲月，澎湖人都認得這位能幽默的用國語和台語交談的「騎著腳踏車的大鬍子醫師」。1986年獲表揚全國的好人好事代表，澎湖縣也頒贈他為榮譽縣民。直到1999年8月15日蒙主寵召。

義大利為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）重災區，在台灣奉獻超過半世紀的義籍神父呂若瑟日前向外界求援，感動台灣民眾，6天來台灣捐贈善款近1.2億元。天主教靈醫會表示，募款金額超出預期，原定15日募款截止日在今天宣布提前結束。

義大利 澎湖 神父

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