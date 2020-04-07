捲夾職災高風險 高市勞工局呼籲雇主莫輕忽

高雄市勞工局今天宣布，高雄市108年職災通報案共862件次，災害類型以被夾、被捲最高，共計172件次，占20%，分析事故發生的原因包括雇主未設置安全防護裝置、未落實停機作業程序、未使勞工穿著適當的工作衣物或未標示並禁止勞工使用手套。

勞工局長王秋冬表示，發生職災雇主將要負擔高額補償金、罰鍰，甚至遭受刑罰判刑，誤人害己，呼籲雇主應落實相關預防措施。

阿國（化名）正值中壯年，同時也是家裡的經濟支柱，擔任機械維修員的他，某次工作時，也是因為發生捲夾職業災害，造成左手大拇指指節部分截指，所幸經高市勞工局透過「職業災害勞工個案主動服務計畫」，除協助向勞保局申請不能工作期間的薪資補償，減緩家中經濟壓力，在傷勢好轉後，安排他至醫院職能復健中心進行強化工作訓練，上個月已成功返回職場。

王秋冬指出，勞工局已設立職業災害單一通報服務窗口，一旦發生職災，除派員查處追究雇主的相關責任外，同步啟動個案主動服務機制，協助勞工及家屬保障自身權益。