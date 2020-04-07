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高市議會跨黨派聲明 譴責韓國瑜聯合黨團擬延會

中央社 / 高雄7日電

高雄市議會國民黨團傾向在今天的程序委員會通過定期大會延後1個月召開，引發民進黨及時代力量等議員不滿，共同發表聲明譴責，批評市長韓國瑜為反罷韓聯合國民黨團操作延會。

針對這份跨黨派聯合聲明譴責，國民黨市議會黨團總召曾俊傑重申，黨團基於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情險峻防疫的考量，無關罷免韓國瑜，籲勿和政治混為一談，黨團尊重程序委員會的開會結果。

市府新聞局回應，市府受議會監督沒有權力影響議會開會議程與形式，籲勿借題發揮，市府聲明早以如期開議為基準並做好市政與防疫報告準備，市府不會也沒有逃避的必要。

民進黨市議員康裕成在臉書（Facebook）貼文指出，韓國瑜去年質詢請假選總統，今年為壓制罷韓聲勢，透過議會國民黨團，在人數優勢的議會程序委員會擬將會期延後1個月，質疑為避免罷免投票前再出洋相，假借防疫延會要再次逃避質詢。

康裕成邀跨黨派議員發表4點聲明指出，韓國瑜和國民黨聯手並利用程序委員會優勢擬操作延會，是在利用多數暴力讓韓國瑜躲過總質詢。議會因應開議防疫曾進行「遠端開議測試」，國民黨護韓而刻意忽略議會努力，顯示「不是議員怕武漢肺炎、是韓國瑜害怕總質詢」。

聲明中表示，國民黨團協助韓國瑜逃避質詢再添高市議會黑歷史成為笑柄。高雄市議會防疫作業可觀摩、學習其它公或私部門，以避免百人同時同場域群聚等方式。

連署聯合聲明的市議員還有民進黨高閔琳、簡煥宗等、另有無黨籍范織欽、時代力量市議員黃捷及林于凱等。

高雄市議會程序委員會有9名委員，含民進黨2名、國民黨5名、無黨聯盟2名，預計今天下午開會。

韓國瑜 國民黨 民進黨

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