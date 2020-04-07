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出勤下班後不敢回家 防疫英雄訴心情

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（左）談到，因為聽到第一線防疫英雄的心聲，高雄市成立防疫小棧，提供參與抗疫的醫護人員、救護人員等有一處休息空間。翻攝自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜（左）談到，因為聽到第一線防疫英雄的心聲，高雄市成立防疫小棧，提供參與抗疫的醫護人員、救護人員等有一處休息空間。翻攝自韓國瑜臉書

繼與護理人員、里幹事對談後，高雄市韓國瑜最新一集臉書影片對談主角是消防救護人員，這些站在第一線的防疫英雄為載送疑染疫病患，每一趟出勤要全副武裝，除體力消耗，心理也累積莫大壓力，一天可能有17、18個小時在路程上，忙完休假還不敢回家，深怕將病毒傳染給家人，他聽了感動又心疼。

消防分隊長曾建彰獲邀與韓國瑜對談，吐露這段期間的心情，他說，自從1月中旬成立專責分隊，目前已處理700多件載送任務，每一趟出勤必須做高規格防護裝備，著裝時間長，加上事後車輛的清消等，一趟任務就是2至3小時，平均一天可能跑8至9件，一天可能有17、18個小時在路程上，對體力、精神都是一大挑戰。

韓國瑜詢問曾建彰「需要市府做些什麼？」曾建彰說，第一線執勤人員留意每個細節，慎防被感染，但下勤務後，心理壓力仍在，許多人擔心不知不覺將病毒帶回家，害怕家人被感染，下班或休假不敢回家，有些辛酸。也有救護人員身體出現些微不適，心裡會毛毛的，憂心被感染。

韓國瑜談到，因為聽到第一線防疫英雄的心聲，高雄市成立防疫小棧，提供參與抗疫的醫護人員、救護人員等有一處休息空間，讓防疫英雄有體力走更長遠的路。

消防分隊長曾建彰談到，第一線執勤人員留意每個細節，慎防被感染，但下勤務後，心理壓力仍在，許多人擔心不知不覺將病毒帶回家。翻攝自韓國瑜臉書
消防分隊長曾建彰談到，第一線執勤人員留意每個細節，慎防被感染，但下勤務後，心理壓力仍在，許多人擔心不知不覺將病毒帶回家。翻攝自韓國瑜臉書
第一線防疫英雄堅守崗位，精神讓人敬佩。高雄市長韓國瑜（左）最新一集臉書影片是與扛起載送重任的救護人員對談。翻攝自韓國瑜臉書
第一線防疫英雄堅守崗位，精神讓人敬佩。高雄市長韓國瑜（左）最新一集臉書影片是與扛起載送重任的救護人員對談。翻攝自韓國瑜臉書

韓國瑜 高雄市 醫護人員

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