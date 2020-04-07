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高雄市停辦端午龍舟賽 選手憂無用武之地考慮「北漂」
高雄市府宣布停辦今年的「高雄愛河端午龍舟嘉年華」及林園中芸港端午龍舟賽，高雄市體育會龍舟委員會總幹事朱文祥表示，過年後即有一些龍舟隊伍星期假日在蓮池潭練習。高雄市府宣布高雄龍舟賽停辦，但有些縣市尚未決定，有些隊伍們可能會考慮「北漂」報名。
朱文祥表示，高雄市的龍舟運動在全國各縣市算是非常活躍的，包括：港都盃龍舟賽、愛河端午龍舟賽、中芸港端午龍舟賽、城市盃龍舟賽，每年吸引不少國際隊伍參加，蓮池潭的假日也常有隊伍在練習龍舟。
今年由於疫情關係，最近就有隊伍在社群討論：今年龍舟賽會不會停辦？直到市府昨天宣布，雖然有些隊伍感到失望，但也有隊伍開始打聽還有其他縣市要辦嗎？考慮轉戰。
至於高雄市四月份要舉辦的全運會龍舟賽高雄市代表隊選拔賽，高雄市運發局表示，因為關係到選手選拔、集訓，除非體育署宣布十月的花蓮全運會不辦，不然高雄市的選拔賽仍會進行。承辦的龍舟委員會表示，4月26日的選拔賽會是小型賽事，不宣傳、不觀賽。
中鋼龍舟隊隊長宋明朗表示，隊員很早就開始練習了，高雄市宣布不辦龍舟賽雖然有些惋惜，但公司方面也提醒了龍舟隊，因為中鋼是現場輪班制，員工安全要很小心。即使要參加外縣市辦龍舟賽，也要向公司請示是否同意。
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