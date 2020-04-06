接連去旗山老街、墾丁大街 他收到指揮中心簡訊

高雄市劉姓男子在清明連假期間，因為工作任務，接連造訪旗山老街、墾丁大街，他今天收到中央流行疫情指揮中心的簡訊，提醒他自主健康管理14天，外出務必戴口罩，盡量在家上班等。劉男說，這封簡訊滿貼心，也提醒他接下來2周要自律，減少外出，也避免到公共場所。

清明4天連假全台各大景點擠爆人潮，中央流行疫情指揮中心前天緊急發出國家級警報，提醒民眾在墾丁大街等11處擁擠景點要保持距離，隨著連假結束，出遊人潮返回工作崗位、學校等，各公家機關、大型企業、學校等，紛紛調查員工連假期間出遊情況。

今天中央流行疫情指揮中心發簡訊給連假期間曾出沒11處熱點的民眾，家住高雄市左營區的劉姓男子收到的簡訊寫著「連假期間去過人潮擁擠處旅遊者請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出務必戴口罩。如身體不適撥1922，戴口罩就醫告知旅遊史，盡量在家上班。指揮中心啟」