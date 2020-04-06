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高雄橋頭科學園區進入二階環評 中崎農場面臨徵收危機

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
行政院環保署今天到橋頭區辦說明會，針對南部科學園區橋頭園區開發計畫舉辦第二階段環境影響評估健康風險評估規畫及範疇提出說明。圖／高雄市都發局提供
行政院環保署今天到橋頭區辦說明會，針對南部科學園區橋頭園區開發計畫舉辦第二階段環境影響評估健康風險評估規畫及範疇提出說明。圖／高雄市都發局提供

政府積極推動的橋頭科學園區前進入二階環評，須具體補充各項汙染物排放量，也加強對居民的溝通，今天下午到橋頭區和當地民眾溝通，會中討論最多的是，因橋科開發，高雄中崎農場面臨徵收危機，中崎農場農民希望保留中崎專區。

中峙有機專區農民楊登旭說，好不容易開闢了有機農區，二年前也說動女兒返鄉幫忙推動有機農業，如今土地面臨徵收，不知如何是好？

還有農民說，有機農地必須長期、長時間改造，好不容易經過10年已改造好，政府又要收回，叫農民又要重頭來一次嗎？為此建議保留原先有機農地。還有農民建議，乾脆配合政府規畫的「滾水生態農業地質園區」，將中崎有機專區連同泥火山自然地景一同畫出橋頭科學園區。

當地里長代表認為，不能讓200多公頃的橋頭科學園區為20公頃的有機專區停滯不前，由於有機專區是向台糖公司承租土地，建議乾脆讓台糖公司另闢他處規畫有機農場。

高雄市議員吳益政、黃秋瑛等人也到場，一致認為，有機農場應和科學園區共存。吳益政說，有機農場的存在，可以驗證科學園區是否真的環境友善，也可以提供園區員工有機食材、成為園區內生技產業的基礎。

由於各方意見都有，主持的南部科學園區管理局局長林威呈說，會列入說明會的參考意見，接下來會提供範疇界定指引表，送環保署審查，再提供評估報告書初稿給科技部，科技部會再辦現勘及公聽會。

南科管理局表示，橋頭園區262.39公頃，以AIoT（人工智慧物聯網）為導向，規畫產業為半導體聚落、航太產業、智慧生醫、智慧機械及創新科技聚落等，預計引進就業約1萬1000人。

行政院環保署今天到橋頭區辦說明會，針對南部科學園區橋頭園區開發計畫舉辦第二階段環境影響評估健康風險評估規畫及範疇提出說明。記者謝梅芬／攝影
行政院環保署今天到橋頭區辦說明會，針對南部科學園區橋頭園區開發計畫舉辦第二階段環境影響評估健康風險評估規畫及範疇提出說明。記者謝梅芬／攝影
行政院環保署今天下午在橋頭區舉辦說明會，針對南部科學園區橋頭園區開發計畫舉辦第二階段環境影響評估健康風險評估規畫及範疇提出說明，位在園區內的中崎農場代表希望保留中峙有機專區。記者謝梅芬／攝影
行政院環保署今天下午在橋頭區舉辦說明會，針對南部科學園區橋頭園區開發計畫舉辦第二階段環境影響評估健康風險評估規畫及範疇提出說明，位在園區內的中崎農場代表希望保留中峙有機專區。記者謝梅芬／攝影

農民 農地

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