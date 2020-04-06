高雄橋頭科學園區進入二階環評 中崎農場面臨徵收危機

政府積極推動的橋頭科學園區前進入二階環評，須具體補充各項汙染物排放量，也加強對居民的溝通，今天下午到橋頭區和當地民眾溝通，會中討論最多的是，因橋科開發，高雄中崎農場面臨徵收危機，中崎農場農民希望保留中崎專區。

中峙有機專區農民楊登旭說，好不容易開闢了有機農區，二年前也說動女兒返鄉幫忙推動有機農業，如今土地面臨徵收，不知如何是好？

還有農民說，有機農地必須長期、長時間改造，好不容易經過10年已改造好，政府又要收回，叫農民又要重頭來一次嗎？為此建議保留原先有機農地。還有農民建議，乾脆配合政府規畫的「滾水生態農業地質園區」，將中崎有機專區連同泥火山自然地景一同畫出橋頭科學園區。

當地里長代表認為，不能讓200多公頃的橋頭科學園區為20公頃的有機專區停滯不前，由於有機專區是向台糖公司承租土地，建議乾脆讓台糖公司另闢他處規畫有機農場。

高雄市議員吳益政、黃秋瑛等人也到場，一致認為，有機農場應和科學園區共存。吳益政說，有機農場的存在，可以驗證科學園區是否真的環境友善，也可以提供園區員工有機食材、成為園區內生技產業的基礎。

由於各方意見都有，主持的南部科學園區管理局局長林威呈說，會列入說明會的參考意見，接下來會提供範疇界定指引表，送環保署審查，再提供評估報告書初稿給科技部，科技部會再辦現勘及公聽會。