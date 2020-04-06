為防疫高雄市洽公搭大眾運輸都要戴口罩 擬異地上班

因應疫情可能大規模擴散，高雄市長韓國瑜今午主持防疫會議後宣布，高雄市舉辦多年的龍舟競賽及林園區夜間龍舟賽今年都將停辦，即日起洽公及搭乘大眾交通工具的民眾均要求戴口罩，因應防疫而可能異地上班的作法也完成規畫，隨時可以實施。

清明連假過後，防疫壓力加重，高雄市政府因應可能的疫情演變，今午在高雄市消防局應變中心舉辦的第15次防疫會議，即在高雄市政府四維行政中心第三會議室開設第二會場，以視訊連線進行討論。

高雄市長韓國瑜會後宣布，明天起所有洽公民眾都要求戴上口罩，民眾搭公車、輕軌、捷運、輪船，也請都戴口罩，防範未然。另清明連假去過中央流行疫情指揮中心公布的11處景區的市府員工，經調查約1200人，已授權各局處了解這些人員停留景區的時間長短，視狀況研判應進行自主健康管理或居家上班。「遠距上班」的作法，也已規畫試辦。

高雄市衛生局林立人表示，配合防疫，今年高雄市龍舟競賽及林園區公所主辦的夜間龍舟賽，民政局經討論後決定停辦，日後如遇停課等問題，市府除已完成網路學習的整備外，也著手印製愛心餐券，會適時適度發放，絕不斷炊。

高雄市政府擴擴大居家檢疫及居家隔離對象的服務，即起關懷服務中心，每天白班都有相關局處代表進駐充當對口，電話可洽07— 8220300，晚間則使用衛生局原有的專線07—7230250。另會加強跨局處所屬場館宣導保持適當社交距離，未來商家、餐廳、藥局、賣場都會是重點對象。