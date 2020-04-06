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防疫優先！ 高市開第一槍停辦端午龍舟嘉年華

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府經過審慎評估後，今天下午宣布停辦「2020高雄愛河端午龍舟嘉年華」及林園中芸港端午龍舟賽。圖／高雄市運動發展局提供
新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府經過審慎評估後，今天下午宣布停辦「2020高雄愛河端午龍舟嘉年華」及林園中芸港端午龍舟賽。圖／高雄市運動發展局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府經過審慎評估後，市長韓國瑜今天在流行疫情指揮中心會議中裁示：停辦「2020高雄愛河端午龍舟嘉年華」及林園中芸港端午龍舟賽

高雄愛河端午嘉年華是高雄歷史悠久的傳統民俗體育活動，結合賽事辦理周邊活動營造嘉年華氛圍，每年皆吸引國內外超過3,000名選手及15萬名遊客參與，雖然距離端午節還有3個月，高市府提早宣布停辦龍舟賽，集中資源與人力全心投入防疫工作，評估原因如下：

一、東京奧運會、全國大學運動會、全國中等學校運動會等重大國際、全國賽事皆已宣布延期，全球都以高規格來共同防疫。

二、到今天為止，中央流行疫情指揮中心公布確診人數為373例，其中5人死亡，有多例無法確認感染源之本土病例，辦理大型活動將增加相互傳染風險。

三、中央流行疫情指揮中心3月25日公告，室外超過500人以上公眾集會活動建議暫緩。龍舟賽前的人員集結、檢錄與賽後選手休息，以及戶外場域愛河兩岸觀眾圍觀加油，預估同一時間所聚集人數將超過中央防疫規定之人數。

四、若採取縮小規模辦理，僅辦理龍舟競賽，取消周邊美食市集、文創攤位、限制民眾現場觀賽等，投入籌辦費用恐無法達成預期效益。

運動發展局說，停辦愛河端午龍舟嘉年華活動，或許會讓很多市民朋友覺得可惜，但市府有保護市民健康責任，面對疫情肆虐，市府各單位無不審慎評估各項活動，以期待做好防疫工作。

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府經過審慎評估後，今天下午宣布停辦「2020高雄愛河端午龍舟嘉年華」及林園中芸港端午龍舟賽。圖／高雄市運動發展局提供
新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府經過審慎評估後，今天下午宣布停辦「2020高雄愛河端午龍舟嘉年華」及林園中芸港端午龍舟賽。圖／高雄市運動發展局提供

疫情 愛河 龍舟賽

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