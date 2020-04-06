快訊

「核爆家園」森林大火：烏克蘭輻射超標的車諾比火場

擔心染上新冠肺炎！清明連假去過墾丁等景區10人求醫

防止疫情擴散 金門室內空間將採實名登記

中央社 / 金門縣6日電

清明連續假期結束，考量連假人潮移動增加新冠肺炎疫情風險，金門縣長楊鎮浯今天表示，縣府已要求清查連假期間到其他縣市的人員情況，縣府所屬室內空間並將採取實名登記制。

新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續發燒，加上連假台灣多處景點人潮聚集，恐怕成為疫情漏洞；楊鎮浯下午在環保局長楊建立和金城鎮長李誠智等人陪同下，到金城車站、東門市場視察清毒情況，指示務必徹底消毒，消除民眾疑慮。

清明連假台灣地區11處景點人潮眾多，中央疫情指揮中心憂心恐將成為疫情防疫漏洞，要求去過這11處的民眾必須自主健康管理14天。楊鎮浯受訪時表示，已要求教育處和人事處等單位清查公務和教職人員清查是否有人到台灣各縣市情況，了解他們是否出入人潮聚集的景點，列冊追蹤，以掌握狀況。

楊鎮浯表示，縣府室內空間即將進行實名登記制，將在公告後施行。他強調，不是因為金門縣出現確診案例，而是為了全盤掌握人員移動軌跡，方便萬一疫情出狀況時，可以最快的速度找出移動的軌跡，防止疫情擴散，請民眾不要擔心。

此外，有關公務員分流工作部分，楊鎮浯表示，縣府不會將各局處打散異地辦公，而是徹底做到分流，在東西半島各覓得多處異地辦公場址，待網路等設備建置完成，即可公布，務必讓各種防疫措施交織的防疫網沒有死角。至於彈性上班辦法，還在研議中。

楊鎮浯等人並到金城鎮庵前垃圾回收處理場和金寧鄉清潔隊慰問一線清潔人員。楊鎮浯說，清潔隊員在工作中接觸到的廢棄物相對比較多，而且這段時間擔負的環境清潔和防疫的工作也比較重，特別前來關心並贈送防疫用酒精，提醒大家要做好自身防護。

疫情 楊鎮浯 新冠肺炎 金門

延伸閱讀

金門長照最後一塊拼圖 安岐多元照顧中心動土

疫情謠言不斷民眾心慌慌 金門縣府公布居家隔離人數

石蚵小麥季取消 金門縣長勉持續行銷在地產業

環島南路整平 金門縣長：續推路平

相關新聞

防疫停辦全中運卻鼓勵到屏東玩 潘孟安宣傳片惹議

清明連假期間擁擠觀光人潮，因無法「保持社交距離」而引起網友熱議，再加上中央疫情指揮中心細胞簡訊中點名「暫勿前往墾丁」，讓...

高雄橋頭科學園區進入二階環評 中崎農場面臨徵收危機

政府積極推動的橋頭科學園區前進入二階環評，須具體補充各項汙染物排放量，也加強對居民的溝通，今天下午到橋頭區和當地民眾溝通...

為防疫高雄市洽公搭大眾運輸都要戴口罩 擬異地上班

因應疫情可能大規模擴散，高雄市長韓國瑜今午主持防疫會議後宣布，高雄市舉辦多年的龍舟競賽及林園區夜間龍舟賽今年都將停辦，即...

防疫優先！ 高市開第一槍停辦端午龍舟嘉年華

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市政府經過審慎評估後，市長韓國瑜今天在流行疫情指揮中心會議中裁示：停辦「2020高雄愛河端午龍舟嘉...

台東縣府員工足跡大調查 去過11警示區須自主管理14天

清明節連假墾丁等11個景區被列為人群聚集警示區，台東縣配合中央防疫建議，將要求清明連假曾到過11個警示區的縣府員工請假居...

高雄綠主委兩強相爭 趙天麟、高閔琳都說：參選到底

民進黨縣市黨部主委、全國黨代表及市代選舉，4月13至17日登記，5月24日投票。高雄市黨部主委改選，呈現立委趙天麟、市議...

高市洽公實名制上路 有員工提早20分鐘出門

新冠肺炎疫情風暴未歇，高雄市政府今起實施洽公實名制，民眾進入市府須填寫姓名、電話、洽公機關等資訊，做人流管制，也利追蹤溯源，市府員工進入市府也要戴識別證。實名制首日秩序流暢，有市府員工擔心新制會影響上班動線，提早20分鐘出門。

高雄鐵路地上軌道變成鐵道綠廊帶 高雄計畫區今動土

高雄鐵路地下化，高雄市政府和鐵路局要將地上軌道變成鐵道綠廊帶，騰空的廊帶約15.37公里，共71.3公頃透過都市計畫變更...

罷韓批延會逃避質詢 鄭照新駁：不要消費市府

高雄市議會明將召開程序委員會討論是否延會，罷韓團體今批高雄市長韓國瑜將假藉防疫之名，策動國民黨議會黨團將會期延期1個月。...

高捷首設體溫感應閘門 體溫過高不開門

為加強新冠肺炎防疫，高雄捷運即日起除進站依規定需戴口罩外，更首設捷運「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，今於高捷紅線生態園...

琉球海龜疑遭漁船舷外機打傷！由海巡人員後送搶救

屏東縣小琉球東北方漁福沙灘，昨天有民眾發現一隻背甲破裂的海龜，趴在淺灘處，民眾立刻通報海巡人員到場處理，隨後由海巡人員接...

去過11景區居家辦公？ 高雄銀行：傾向與公股銀行一致

國內各大景點清明連假人潮爆量，有金融機構要求去過11景區的員工改居家上班，高雄銀行表示，已著手調查員工是否去過景區，至於...

熱門新聞

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

影／姐就是要搭捷運！女未戴口罩強行上車 北捷：依法開罰

曾到11景點 新北：學生、公務員自主健康管理14天

害同學跌倒摔斷門牙 清貧女童要賠52萬元！

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

影／高中生沒口罩不能搭公車 9點半多還在車站乾著急

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。