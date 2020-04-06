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台東縣府員工足跡大調查 去過11警示區須自主管理14天

聯合報 / 記者羅紹平／台東縣即時報導
清明節連假墾丁等11個景區被列為人群聚集警示區，台東縣配合中央將要求清明連假曾到過11個警示區的縣府員工請假居家自主健康管理或居家上班。本報資料照片
清明節連假墾丁等11個景區被列為人群聚集警示區，台東縣配合中央將要求清明連假曾到過11個警示區的縣府員工請假居家自主健康管理或居家上班。本報資料照片

清明節連假墾丁等11個景區被列為人群聚集警示區，台東縣配合中央防疫建議，將要求清明連假曾到過11個警示區的縣府員工請假居家自主健康管理或居家上班。

台東縣政府人事處處長張文馨今天下午證實，人事處今、明兩天將針對縣府所屬府內外各單位員工進行旅遊足跡調查，曾去過中央警示的11景區者，會建議請個人年休假或病假在家自主健康管理，或是居家上班，以防疫情在縣府擴散。

清明節連假期間，中央流行疫情指揮中心曾針對人潮聚集的墾丁、旗山老街、花蓮東大門夜市等11處景區與地點發布警訊，中央建議曾去過的公務員最好能居家自主健康管理，或居家辦公。

張文馨表示，雖然中央只是建議地方配合防疫能這麼做，但台東縣政府會全力配合，今天清明假後首日上班人事處已要求縣府員全數戴口罩上班，同時也研擬好問卷調查表格，針對縣府員工進行調查。

張文馨表示，問卷有兩部分一是了解有哪些員工曾在清明節連假到過中央流行疫情指揮中心警示的墾丁等11 個熱區景點，二是員工如有去過，可選擇以請個人年休假或病假在家自主健康管理14天（不上班）或是選擇居家上班（不扣假）。

健康管理 連假 疫情

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