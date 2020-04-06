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清明後由台返馬公務員 連縣府籲自主管理14天

中央社 / 連江縣6日電

武漢肺炎疫情延燒，連江縣仍為零確診縣市之一。連江縣政府今天指出，清明連假後由台返回馬祖的公務員建議自主健康管理14天，縣府也會針對此類人員闢專區集中辦公，全力防疫。

清明連期結束，連江縣政府今天指出，馬祖公教人員返回工作崗位，為避免返回馬祖人潮成為防疫破口，已行文所屬單位，清明連假過後，前往台灣休假、出差的公教員由台返回馬祖建議自主健康管理14天，縣府也會針對此類人員闢專區集中辦公，全力防疫。

連江縣政府表示，即日起赴台出差事務也宜由視訊取代，同時落實戴口罩、勤洗手、量體溫，減少出入公共場所，針對疫情積極管理防疫措施，確保離島安全。

自3月底起，進出馬祖南、北竿機場及搭機務必配戴口罩、消毒，並依據引導路線保持社交距離；島際交通船也自4月開始檢驗證件，以利追蹤搭船者身分，同時需酒精消毒、戴口罩、量體溫才可登船搭乘，防範密閉船艙具病毒傳染風險。

建議相關公務員自主健康管理14天，連江縣衛生福利局指出，公務人員應做好榜樣，同樣也希望清明過後其他由台返回馬祖的鄉親也能做好自我防護、自主健康管理，防堵疫情。

馬祖 健康管理 疫情

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