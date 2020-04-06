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高市議會國民黨擬延會被疑反罷 韓國瑜避答

中央社 / 高雄6日電

高雄市韓國瑜今天出席鐵路地下化園道開闢工程典禮，宣傳市府規畫搭配園道景觀工程帶動鐵道兩側發展等，對於媒體關切市議會擬延後定期大會是在反罷免，他快速閃人不作回應。

媒體在韓國瑜結束動土儀式後追問，但他快速離開，只對著里長說「謝謝」，不回應媒體提問。

有關公民團體質疑議會國民黨團擬延後議會定期大會一個月是「假防疫真反罷」，高市府新聞局長鄭照新表示，市府做好隨時向議會報告的準備，市府尊重議會的決定，不可能也不會干涉。

韓國瑜今天出席在科工館南館停車場旁舉辦的高雄市區鐵路地下化園道開關工程－高雄計畫區動土典禮時指出，每一項市政的推動都是為了增加高雄的競爭力及市民朋友的幸福感，市府工務團隊打拚讓高雄可以再次蛻變，相信未來高雄的市容景觀將會讓眾人驚艷，也希望大家能夠攜手同心，一起為高雄打造更優質的城市風貌。

他表示，鐵路地下化路線由左營向南延伸至鼓山，再向東延伸至三民、苓雅，最後銜接鳳山；鐵路行經沿線的歷史人文資源相當豐富，包含眷村文化、美術館文化園區、舊聚落、站前商圈等。

鐵路地下化後所騰空的廊帶土地，市府規畫將原有軌道與兩側道路合併規畫，變更為都市計畫園道，未來在沿線立體交通設施逐一平面化後，將搭配園道景觀工程，帶動鐵道兩側都市發展，以加速商業、休閒、觀光產業成長，打造永續生態城市型態的新生活圈。

高雄市區鐵路地下化園道開關工程計畫自明誠四路以南至大順三路以西，長約6.92公里，經費約新台幣逾13億元，估計工期要13個月。

韓國瑜 鐵路地下化 高雄市

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