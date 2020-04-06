高雄綠主委兩強相爭 趙天麟、高閔琳都說：參選到底

民進黨縣市黨部主委、全國黨代表及市代選舉，4月13至17日登記，5月24日投票。高雄市黨部主委改選，呈現立委趙天麟、市議員高閔琳兩雄相爭局面，高雄市有3萬7千多名黨員，趙、高兩人近來勤於拜訪黨內要角及黨員，兩人都說會參選到底。高坦言，黨員經營及知名度她還有待急起直追，但她包袱也少，將展現新生代新思維，帶領黨更年輕化。趙天麟則說，他是世代橋梁，會超越派系並團結黨員。

趙天麟說，高雄主委改選黨員游離票不多，他持續加緊拜訪、固票，適逢防疫，決勝關鍵在於投票率與動員力，他堅持不打負面選舉，不攻擊對手，透過理念論述與拜訪爭取黨員支持，讓黨員認同他會是世代的橋梁，扮演調和鼎鼐角色。

民進黨高雄市議員高閔琳37歲，連任兩屆議員，問政風格犀利、亮眼。圖／高閔琳提供

有三屆立委資歷的趙天麟，基層實力雄厚。趙不諱言，他與高都有派系標籤，派系具有培養人才的功能，而不是分化彼此的武器，希望這場黨內選舉是君子之爭。

他的參選理念是打造更開放、與民眾更貼近的民進黨，帶領黨在下屆議會選舉過半、在高雄重返執政。

高閔琳被視為菊系子弟兵，高說，民進黨高雄市主委選舉過去不曾有女性參戰，一路提攜她的總統府秘書長陳菊也鼓勵年輕世代勇於承擔。

高談到，時代力量、台灣民眾黨、台灣基進等小黨來勢洶洶，與第三勢力的競合關係，是未來新主委的重要課題，帶領黨走向下一個階段。黨務系統的年輕化，不能只有中央黨部，要從地方黨部開始，有信心帶領黨員找回創黨價值與熱情，也提高年輕人對民進黨的認同感。

對於罷韓案的態度，趙天麟曾說，民進黨公職要站在第一線協助罷韓團體，未來市黨部會提供罷韓團體必要協助。趙表示，罷韓是由公民團體發起，也由公民團體主導，他將捍衛公民權、力挺罷韓。

高閔琳則說，她服務處收2萬3千多份二階連署書，助公民團體一臂之力，但罷韓運動是由公民團體發起，政黨不能居主導角色，不該模糊公民運動和政黨之間的界線。