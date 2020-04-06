清明連假後防疫檢討 屏東業者戰戰兢兢：不為生意冒風險

隨清明連假的人潮退去，恆春半島的防疫措施也開始受到各界重視，大至屏東縣環保局各觀光熱點的消毒工作，小至旅館與民宿業者內部的防疫措施。屏東縣政府交通旅遊處表示，接下來會加強宣導，旅館與民宿業者應有的防疫措施，以利未來遊客控管。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，協會內的民宿業者，在2月初便開始採購相關的防疫設備，尤其是用於量測每位遊客體溫的額溫槍，以及房間消毒必備的清潔液。因此，在政府下達指示前，多數民宿業者已經開始著手防疫的管理工作。

林淑敏還說，目前民宿協會還在持續追加購買額溫槍，也不希望為了做生意而冒著被感染的風險，因此每次房客入住民宿前後，皆會派人進行全面消毒。如果遇到防疫物資不足的情況，也會向相關單位尋求協助。

黃姓民宿業者表示，部分業者只是把民宿當成家庭副業來經營，因此，許多新的防疫程序，業者並無法完全落實，若是由旅客自取鑰匙入住及退房的情況，則須另派人力要求遊客填寫自主健康管理表、量測體溫或消毒等措施，就會使控管工作遇到困難。

黃姓業者還說，目前在恆春半島經營民宿皆需擔憂客源，面對疫情衝擊，遊客未必理性配合相關防疫措施，在這種情況下就容易起衝突而流失客源。再加上許多口罩、酒精、乾洗手等防疫物資都需由業者自行想辦法準備，但於個人加上民宿營運都需使用的情況下，防疫物資就容易不足，若在實際運作上無法配合政府防疫措施，就須冒著被相關單位開罰的風險。

交通旅遊處統計，目前屏東縣內共有合104間法旅館，以及861間民宿，且每年皆須派人稽查兩次。