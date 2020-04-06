快訊

直播／今確診4歲童遭爺奶傳染！幼兒園停課兩周、匡列175位接觸者

新增9例境外移入英美為主 累計57名確診者隔離

清明連假去過11景點 南高市府員工要通報

中央社 / 高雄6日電

清明連假國內11處景點人潮眾多，唯恐新冠肺炎疫情成防疫漏洞。高市府今天通令所屬員工，去過這11處者須自主健康管理14天，並造冊列管，有虛偽不實或造假，查證屬實將予懲戒。

台南市長黃偉哲則表示，不以中央公布的11個景點為限，希望所屬公務員只要在連假期間去過人潮比較擁擠場所，就要主動申報，並進行自主健康管理。自主健康管理的強度並不高，不會限制行動，只希望他們自己注意，盡量不要到處跑而已。

黃偉哲說，如果公務員沒有主動申報，而在事後被查出，市府會有一些行政處分。希望公務員要有紀律，不要變成防疫豬隊友或全民公敵。

另外，屏東縣政府發言人黃建嘉表示，會遵照中央流行疫情指揮中心對防疫相關指示，但沒有對縣府員工特別下指令，也不會列冊管理。縣府衛生局表示，局內科室員工連假期間有到人潮多的地方，或下墾丁進行宣導，都有交代自主健康管理。

高雄市政府衛生局上午透過市府人事處通令各局處轉知所屬員工，清明連假期間如有前往墾丁等11處景點，自行陳報單位主管、造冊列管，並由員工落實自主回報，如有虛偽不實或造假，經查證屬實將予懲戒。

衛生局並要求被列管人員即日起落實自主健康管理14天，每天自量體溫2次、戴口罩出門、非必要不外出、禁止前往人潮擁擠公共場所，有發燒、上呼吸道症狀、嗅覺喪失、不明腹瀉等症狀禁止上班，並速通報衛生局及就醫、落實人與人距離保持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離。

新冠肺炎疫情險峻，清明連假期間，包括屏東墾丁在內的雲嘉南高等南部地區11個旅遊景點有大量出遊人潮。為防群聚感染，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天要求，曾出入人潮擁擠場所民眾自主健康管理14天、戴口罩，儘量在家上班。

衛生局 健康管理 連假

延伸閱讀

影／不受疫情衝擊 將軍農會紅將軍蘆筍價走揚

台南再傳男子多次趴趴走 但相關單位都拿他沒辦法

百里侯說防疫 搞笑扮網紅 演技大PK

黃偉哲當一日農夫 推「爆漿蜜棗」

相關新聞

防疫停辦全中運卻鼓勵到屏東玩 潘孟安宣傳片惹議

清明連假期間擁擠觀光人潮，因無法「保持社交距離」而引起網友熱議，再加上中央疫情指揮中心細胞簡訊中點名「暫勿前往墾丁」，讓...

高雄鐵路地上軌道變成鐵道綠廊帶 高雄計畫區今動土

高雄鐵路地下化，高雄市政府和鐵路局要將地上軌道變成鐵道綠廊帶，騰空的廊帶約15.37公里，共71.3公頃透過都市計畫變更...

罷韓批延會逃避質詢 鄭照新駁：不要消費市府

高雄市議會明將召開程序委員會討論是否延會，罷韓團體今批高雄市長韓國瑜將假藉防疫之名，策動國民黨議會黨團將會期延期1個月。...

高捷首設體溫感應閘門 體溫過高不開門

為加強新冠肺炎防疫，高雄捷運即日起除進站依規定需戴口罩外，更首設捷運「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，今於高捷紅線生態園...

琉球海龜疑遭漁船舷外機打傷！由海巡人員後送搶救

屏東縣小琉球東北方漁福沙灘，昨天有民眾發現一隻背甲破裂的海龜，趴在淺灘處，民眾立刻通報海巡人員到場處理，隨後由海巡人員接...

去過11景區居家辦公？ 高雄銀行：傾向與公股銀行一致

國內各大景點清明連假人潮爆量，有金融機構要求去過11景區的員工改居家上班，高雄銀行表示，已著手調查員工是否去過景區，至於...

影／高市府洽公實名制 首個上班日秩序順暢

新冠肺炎疫情風暴未歇，高雄市政府今起實施洽公實名制，民眾進入市府須填寫姓名、電話、洽公機關等資訊，做人流管制，也利追蹤溯...

口罩丟戶外垃圾桶 增散播風險

防疫期間，髒口罩流向引起關注，高雄市區公共垃圾桶近年多已撤除，僅剩都會公園、文化中心等處仍保留，街頭沒有垃圾桶，少「定點髒汙」，仍有缺乏公德心者亂丟垃圾，苦了清潔隊員。高醫家醫科醫師黃志中提醒，防疫期間，公共場所或住家垃圾桶加蓋較理想。

高市大樓設防疫動線 禁鎖安全門

防疫成了全民運動，許多公部門、民間大樓為管制人流，封閉進出通道，甚至將部分進出口、防火門上鎖，恐成為安全隱憂。高雄市消防局提醒，防疫有很多管制手段，可增加指示等方法告知民眾防疫通道方向，不能以防疫為名將防火門給鎖死，緊急逃生通道務必保持暢通。

正能量暖警 郭瑾樺守護治安

屏東縣東港分局東濱派出所所長郭瑾樺受熱心公益的母親影響，也有一顆柔軟的心，對他來說，從警最大意義與成就感不在破案拚績效，而是守望治安之外，還能扶貧助弱，為社會增添正能量。

機車違規上騎樓 高雄去年抓1.7萬件

高雄市不少機車族違規將機車停在騎樓或騎上人行道，造成行人必須左閃右躲，與車搶道，險象環生。高市警局設「多向違規監測系統」以科技執法取締。市府也成立友善行人路權專案小組，盼提升行人路權環境。

學者建議：不再建騎樓 空間還給行人

對大城市交通亂象，交通大學運輸與物流管理學系副教授吳宗修說，騎樓違規占用除靠取締，應從都市計畫著手，讓騎樓不再被封閉使用，才能把空間還給行人。對綠燈右轉不禮讓行人，台北市去年規定汽機車轉彎時要距離行人3公尺否則開罰，可供其他縣市參考。

熱門新聞

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

國道服務區人潮腰折 攤商嘆：真的就是下車尿尿

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

曾到11景點 新北：學生、公務員自主健康管理14天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。