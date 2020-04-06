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南風吹 高雄沿海養殖魚塭水色像霓虹燈
高雄市最近幾天中午熱到像夏天！由於南邊暖空氣不斷經過台灣加上水氣偏少，中午都可達到30度以上的高溫，又因為氣壓不穩，清晨東北風稍強，日夜冷熱交替，沿海地區養殖魚塭的水色像霓虹燈般每天變化莫測，黃綠色、翡翠綠、紅褐色甚至連醬油色都出現了！
高雄市動物保護處表示，魚塭水色由藻類、浮游生物、微生物以及懸浮的腐植質色素等組成，近期不穩的天氣使得水色也較難維持恆定。在動保處設立的水產檢驗站，常可以聽見漁民怨聲載道的說「水都清清耶，水色不知安怎都做不起來！」「水怎會一暝就轉紅！」「魚仔暗時會浮在水面耶！」魚既沒有寄生蟲也沒有細菌等傳染病問題，但就是食慾不佳或是在游在水車邊反應遲緩。
高雄市動保處指出，適當的水色除了可以給容易緊迫的魚提供遮蔽，藻相種類更是影響水中溶氧主要關鍵，例如綠色水以綠藻為主，白天行光合作用提供氧氣，夜間則放出二氧化碳。
若藻類過多，可能導致魚隻夜間出現缺氧而浮於水面，若池水呈現紅褐色或是醬油色，魚塭可能含有某些渦鞭毛藻類，這些藻類即使在白天也不產生氧氣，在夜間時更是養殖池內魚隻的一大殺手。
動保處表示，若是見到水色越來越深，先減少飼料的投餵量降低水的「肥度」，適時的換流水並增加水車運轉的時間。良好水色的維持，代表養殖戶對魚池環境的全盤了解，更是提升漁獲產量及品質的重要關鍵，俗話說「養魚先養水」，可見水色的重要性。
高雄市動保處長葉坤松提醒，天氣變化大的季節，須養成每天定時觀察水色及透明度的變化，動保處派駐在鳳山、林園及永安檢驗站的水產獸醫師，除了可以提供水產動物疾病診斷，也能分析水中藻相種類及浮游生物的多寡，協助漁民及早改善水質，降低疾病的發生率。
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